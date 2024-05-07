حاكم أتيكا باليونان: سوق السفر العربي مسرح عالمي للسياحة عبر دبي

المصدر: دبي - وام

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أكد خارزالياس نيكوس، حاكم منطقة أتيكا في اليونان، أن سوق السفر العربي في دبي، يعد المسرح العالمي الذي يضم جميع شركات السياحة والسفر والطيران، وجميع الفاعلين في الصناعة من أنحاء العالم ومن بينها شركات بلاده.

ونوه حاكم منطقة أتيكا في اليونان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش زيارته جناح اليونان في معرض سوق السفر العربي، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بفرص التعاون مع إمارة دبي في مسألة السياحة الفاخرة واليخوت وتسليط الضوء على الرؤية الاستراتيجية الطموح في جذب السياح إلى بلاده.

ولفت نيكوس إلى العلاقات الوطيدة بين الإمارات واليونان، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه منطقة أتيكا في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا وخطط تنمية السياحة، فضلاً عن الشركات المستقبلية مع العديد من دول العالم.

وشدد على الأهمية التاريخية للمنطقة التي تضم أثينا، وبها المنطقة الإدارية الحديثة في أتيكا وهي الأكثر اتساعاً حيث تتضمن جزر سارونيك، وكيثيرا، وبلدية ترويزينيا في جزيرة بيلوبونيز.

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