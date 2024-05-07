روتانا تضيف 413 غرفة إلى محفظتها التشغيلية عبر ثلاثة فنادق في 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت روتانا، شركة إدارة الفنادق في المنطقة التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، خلال فعاليات سوق السفر العربي 2024، عن خططها الطموحة للتوسع في مناطق جديدة.

وأضافت روتانا 413 غرفة إلى محفظتها التشغيلية عبر ثلاثة فنادق جديدة خلال 2024، هي: «دار ريحان من روتانا» في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، و«ريفيرا ريحان من روتانا» في العاصمة القطرية الدوحة، و«بومونتي أرجان من روتانا» في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: «مع إرث تاريخي يمتد لثلاثين عاماً كعلامة تجارية محلية، استطاعت روتانا إرساء ركائز متينة تساعدها على تطوير عروضها باستمرار وتحقيق تطلعات الضيوف في عيش لحظات استثنائية تجسد شعار المجموعة «معنا للوقت معنى، ومع استراتيجيتنا الطموحة لإضافة 30 منشأة أخرى إلى محفظتنا بحلول عام 2026، نمضي قدماً نحو أسواق جديدة لتقديم عروض الضيافة المتميزة من روتانا إلى جمهور عالمي أوسع».

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