«فلاي دبي» تنقل 5 ملايين مسافر في أول 4 أشهر بنمو 13%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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سجلت شركة فلاي دبي، نمواً مستداماً في أعداد المسافرين منذ بداية العام الجاري، إذ نقلت نحو 5 ملايين مسافر في الفترة من أول يناير وحتى 28 أبريل الماضي، وذلك بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي.

ونمت شبكة فلاي دبي منذ بداية العام 2024، مع بدء عملياتها إلى مومباسا ولانكاوي وبينانغ والجوف والبحر الأحمر، كما أعلنت الناقلة التوسع في شبكتها الأوروبية مع إطلاق رحلات إلى بازل وريغا وتالين وفيلنيوس.

ومع بدء رحلات وجهاتها الموسمية الصيفية بين يونيو وأكتوبر، تنمو شبكة الناقلة إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة.

وأكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، أن الناقلة ستبدأ الانتقال التدريجي إلى مطار آل مكتوم في العامين المقبلين، مشيراً إلى أن مشروع المطار الجديد سيكون له انعكاس كبير على حركة الطيران في دولة الإمارات والمنطقة، وسيسهم في تعزيز مكانة دبي محوراً عالمياً للنقل الجوي.

وأضاف الغيث، أن مستويات الطلب على السفر تشهد نمواً متسارعاً منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يأتي امتداداً للنمو الاستثنائي الذي حققته الناقلة العام الماضي، مشيراً إلى أن شركة فلاي دبي نقلت نحو 5 ملايين مسافر في أول أربعة أشهر من العام الجاري وبنمو 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الغيث، إن مستويات النمو في أعداد المسافرين التي حققتها «فلاي دبي» منذ بداية العام كان من الممكن أن تصل إلى أكثر من ذلك بكثير لولا التأخير في تسليم الطائرات من قبل الشركة المصنعة، مشيراً إلى أن استئجار طائرات جديدة فترات قصيرة في موسم الذروة قد يكون أحد الحلول التي ستتخذها «فلاي دبي» لتلبية الطلب على السفر ولكن لا توجد خطط مؤكدة حتى الآن.

وأكد الغيث أن «فلاي دبي» ستعمل على زيادة سعتها عبر الشبكة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر المقبل، عبر إطلاق رحلات إلى 10 وجهات موسمية لمواكبة الطلب السياحي الموسمي، مشيراً إلى أن الناقلة في كامل جهوزيتها لتلبية الزيادة في الطلب على السفر، وملتزمة بتقديم المزيد من الخيارات والخدمات للمسافرين، متوقعاً حركة سفر قوية إلى دبي التي أصبحت وجهة جاذبة للسفر على مدار العام، وليس فقط في العروض الموسمية.

وأضاف: «تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها باستمرار، وهناك نمو كبير في العمليات في منطقة جنوب شرقي آسيا مع إضافة ماليزيا إضافة إلى التوسع المستمر في أفريقيا وأوروبا على وجه الخصوص».

وقال الغيث: «ومع نمو السعة المقعدية نمت أعداد مسافرينا على متن طائراتنا منذ بداية هذا العام، على الرغم من أن هذا النمو قد تضاءل بسبب التأخير المستمر في تسليم الطائرات، وما زلنا نسير على الطريق الصحيح لواحد من أكثر فصول الصيف ازدحاماً على الإطلاق مع بدء جدول الصيف الموسمي من يونيو، وينصب تركيزنا في الأشهر القليلة المقبلة على مشروع التحديث الطموح عبر الأسطول والذي سيضمن تجربة أكثر راحة وموثوقية للعملاء على متن الطائرة».

تطوير منتجات

وأضاف: «ارتفع أسطول فلاي دبي إلى 86 طائرة من طراز بونيغ 737 مع انضمام طائرتين جديدتين منذ بداية العام 2024 لخدمة شبكتنا المتنامية، مع انضمام ست طائرات أخرى من المتوقع تسلمها بحلول نهاية العام، وسط التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتأخير في جدول تسليم الطائرات».

وقال غيث الغيث أن أسطول فلاي دبي يتألف من 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و54 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و3 طائرات بوينغ 737 ماكس 9، وأطلقت الناقلة مشروعاً سيشهد تحديثاً كاملاً للمقصورة الداخلية لغالبية أسطولها من طائرات بوينغ من الجيل الجديد.

ووأضاف الغيث أنه تم إطلاق مشروع التحديث الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات في يناير من العام الجاري، وقد تم تحديث المقصورة بالكامل لثماني طائرات بتركيب مقاعد درجة الأعمال ويمكن تحويلها إلى أسرة ومقاعد الدرجة السياحية جديدة من ريكارو التي تبرز منتجات فلاي دبي في طائراتها الأحدث داخل المقصورة، وسيتم تجهيز جميع الطائرات المحدثة بنظام الترفيه الجوي وسيضمن تجربة سفر أكثر راحة وموثوقية للمسافرين عبر الأسطول، وستحافظ الشركة على التوزيع نفسه في المقاعد بتكوين الدرجة الاقتصادية بالكامل في بعض طائراتها، وستقوم بتحديث المقاعد إلى مقاعد ريكارو للدرجة السياحية والمزودة نظام الترفيه الجوي.

وأشار الغيث الى انه كجزء من استثمارها في تعزيز تجربتها على متن الطائرة، ستقوم الناقلة أيضاً بزيادة مساحة المقعد على مقاعد درجة الأعمال في بعض طائراتها الأحدث من 45 إلى 53 بوصة، وسيتم إطلاق هذا المشروع بعد فصل الصيف ضمن جهود الناقلة لتوفير تجربة سفر أكثر راحة في الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد الغيث على أن الناقلة تهدف إلى استكمال برنامج تحديث الأسطول قبل نهاية العام، ويتم تنفيذ المشروع الطموح من قبل فريق الصيانة الداخلي في فلاي دبي وشركة جي ام آر ايروتيك للإصلاح والصيانة.

أداء قوي

وقال الغيث الى أن فلاي دبي نقلت نحو 5 ملايين مسافر في الفترة من 1 يناير وحتى 28 أبريل من العام 2024، وذلك بزيادة 13% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بنمو السعة المقعدية عبر مختلف وجهاتها.

وتضم شبكة فلاي دبي أكثر من 125 وجهة في 58 دولة، أكثر من 90 من هذه الوجهات لم تكن ترتبط برحلات طيران مباشر بدبي أو لم تكن تخدمها شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

وتواصل فلاي دبي زيادة سعتها المقعدية الاستيعابية عبر أسواقها مع عودة الرحلات عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

مؤشرات النمو

ـــ ارتفع عدد رحلات كولومبو إلى 28 رحلة أسبوعياً هذا العام

ـــ ارتفع عدد رحلات الدوحة إلى 42 رحلة أسبوعياً

ـــ ارتفع عدد رحلات كراكوف إلى 10 رحلات أسبوعياً

ـــ ارتفعت رحلات ميلانو من 5 رحلات أسبوعية إلى خدمة يومية

ـــ سترتفع رحلات صلالة إلى 14 رحلة أسبوعياً

ـــ سترتفع رحلات بيروت إلى 21 رحلة أسبوعياً

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