«الاتحاد للطيران» تستعرض خططها المستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت «الاتحاد للطيران» خلال مشاركتها في سوق السفر العربي، خططها المستقبلية وتجارب الضيوف.

وتتوقع الناقلة استقبال آلاف الزوار في جناحها بما في ذلك ضيوفها المميزون وعملاؤها التجاريون والصحفيون والشركاء في قطاع السياحة.

وقال خافيير أليجا، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع في «الاتحاد للطيران»: «نتطلع إلى أسبوع حافل في سوق السفر العربي، حيث تتاح لنا الفرصة لعرض قصة نمو الاتحاد للطيران، بالشراكة مع مطار زايد الدولي، موطننا الجديد في أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بشركائنا التجاريين والسياحيين ونظرائنا في القطاع في جناحنا، ونتطلع إلى أسبوع مليء بالنتائج المثمرة لسوق السفر الحيوي».

ويقدم جناح «الاتحاد للطيران»، بالشراكة مع مطار زايد الدولي، مقر الناقلة الجديدة، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023، تجربة سفر أكثر سلاسة مع توفر منافذ مخصصة للعائلات، وللدرجة الأولى ودرجة الأعمال، بالإضافة إلى المنافذ الذاتية البيومترية ومرافق الأمن.

أما في قاعة المغادرين، فسيحظى المسافرون بتجربة التسوق في السوق الحر الرائدة، إلى جانب باقة من المطاعم، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بصالات الانتظار الرائدة لدرجة الأعمال والدرجة الأولى للضيوف المسافرين على الدرجات الممتازة وأعضاء ضيف الاتحاد المؤهلين.

وستستعرض الاتحاد للطيران في سوق السفر العربي لهذا العام، التطور الذي حققته الناقلة على مستوى شبكة وجهاتها، والتي أخذت في التوسع مع إعلان وانطلاق 15 وجهة جديدة منذ العام الماضي، بالإضافة إلى الرحلة الافتتاحية التي انطلقت مؤخراً إلى بوسطن والوجهتين الجديدتين في كيرلا في الهند.

وفي الشهرين المقبلين، ستنطلق الاتحاد للطيران إلى كل من جايبور وبالي، بالإضافة إلى وجهاتها الصيفية إلى القصيم، وأنطاليا، ومالقا، ونيس، والجزر اليونانية في ميكونيس وسانتوريني. وسيحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع والتعرف على أبرز استثمارات الناقلة في تجارب الضيوف، حيث سيتم عرض مقاعد طائرة «بوينج 787 دريملاينر» الجديدة.

وانضمت أحدث طائرات «بوينج 787 دريملاينر» التابعة لشركة الاتحاد إلى الأسطول في فبراير. وتتميز درجة الأعمال على متن هذه الطائرة بالخصوصية المعززة بأحدث التقنيات. كما سيتم عرض مقاعد الدرجة السياحية في سوق السفر العربي، لاستعراض تجربة الراحة على متن الطائرة.

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