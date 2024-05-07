الخطوط القطرية تستعرض أحدث ابتكارات السفر

المصدر: دبي - البيان

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تألقت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة جائزة أفضل شركة طيران في العالم سبع مرات، في اليوم الافتتاحي لمعرض سوق السفر العربي 2024، وذلك بتقديمها عرضاً هولغرافياً استثنائياً لـ«سما»، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة المُطوّر بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وشهد هذا العرض المبتكر إقبالاً واسعاً، عززته أيضاً التجارب الحسية المتقدمة التي استعرضتها الناقلة القطرية في جناحها الفاخر، لتؤكد بذلك مكانتها الريادية في قطاع السفر.

وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الذي طُوّرت به، تفاعلت سما مع زوار المعرض وذلك بإجابتها عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخطوط الجوية القطرية وبشبكة وجهاتها.

وقال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسر الخطوط الجوية القطرية المشاركة في سوق السفر العربي لهذا العام استعراض أحدث ابتكاراتنا الرقمية، سما 2.0 إذ تلتزم الناقلة القطرية، الحائزة العديد من الجوائز العالمية، التزاماً راسخاً بتعزيز رضا مسافريها، وذلك بسعيها الدائم نحو استخدام آخر الابتكارات الرقمية».

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