جناح «مرحباً بكم في الصين» يعرض أحدث المنتجات السياحية

المصدر: دبي - وام

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تشارك الإدارة العامة للتبادل والتعاون الدولي في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بوفد ضم نحو 100 ممثل في معرض سوق السفر العربي المقام في دبي حتى 9 مايو الجاري تحت شعار «مرحباً بكم في الصين»، في أول مشاركة جماعية للوفد الصيني منذ العام 2019.

وأكدت أو بو تشيان، القنصل العام الصيني في دبي، أن مشاركة الصين في المعرض بعد غياب 5 سنوات تعكس الأهمية الكبيرة للأسواق السياحية في الشرق الأوسط بالنسبة للصين.

وتحدثت عن انتعاش قطاع السياحة في بلادها، موضحة أن الصين تتمتع بثقافة متنوعة وموارد سياحية غنية وبنية تحتية متطورة، وأن الحكومة الصينية تعمل على تسهيل الدفع السياحي وتعزيز الخدمات للسياح الأجانب، داعية لزيارة الصين واكتشاف سحرها الثقافي الفريد.

ويمتد الجناح الصيني على مساحة 135 متراً مربعاً، حيث يقدم صورة شاملة للسياحة الصينية عبر تقنيات عصرية، مع الترويج لأحدث السياسات والخدمات والمنتجات الثقافية والسياحية الصينية للتجار والزوار، بعروض متعددة الوسائط تخللتها عروض أزياء تقليدية.

وضم الوفد الصيني ممثلين عن الإدارات الثقافية والسياحية وشركات الطيران ووكالات السفر من 9 مقاطعات ومدن صينية، بما في ذلك شنغهاي، وهوبي وتشجيانغ، وسيتشوان، وشانشي، وشاندونغ، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات.

حضر حفل افتتاح الجناح الصيني القنصل العام الصيني في دبي والإمارات الشمالية أو بوكيان، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية في طيران الإمارات، ونبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن، وعدد من المسؤولين.

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