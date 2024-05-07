«طيران الإمارات» تعزز حركة السياحة الوافدة إلى الصين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «طيران الإمارات»، مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات لتطوير حركة السياحة الوافدة إلى الصين من شبكة وجهات الناقلة العالمية، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية، ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، وقع الاتفاقية أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في «طيران الإمارات»، وليو يانغ، مدير المركز الثقافي الصيني في الإمارات.

وستعمل «طيران الإمارات» مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات لترويج الصين في الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية، بما في ذلك الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية والكويت من خلال حملات إعلانية مشتركة. كما ستستكشف الشراكة أيضاً فرص تنظيم رحلات تعريفية من هذه الأسواق إلى الصين، للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول جاذبية السوق السياحية وتطوير مزيد من الفرص التجارية وفرص الأعمال.

وقال أورهان عباس: «تحظى السوق الصينية بأهمية استراتيجية لطيران الإمارات، ويسعدنا أن نتعاون مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات للعمل على تعزيز حركة السياحة الوافدة، وتوفير مزيد من الفرص للمسافرين عبر شبكة خطوطنا لاستكشاف مدن الصين النابضة بالحياة ومعالمها الفريدة».

وأضاف: «احتفلنا هذا العام بمرور عقدين على بدء عملياتنا الناجحة في الصين، وهي مسيرة رائعة مكنتنا من إقامة شراكات قوية في مجال السفر والتجارة، والمساهمة بشكل كبير في اقتصاد الصين ومجتمعها المحلي، وسنواصل الاستثمار في شراكتنا القوية مع الصين لنقدم للعملاء خدمة عالمية المستوى وتجربة سفر سلسة واتصالاً عالمياً واسع النطاق لتلبية احتياجات السفر الدولية المتزايدة باستمرار».

وتشغل «طيران الإمارات» 35 رحلة أسبوعياً إلى بكين وغوانتشو وشنغهاي، وتوفر للمسافرين إمكانية رحلات ربط إلى 24 نقطة محلية عبر البوابات الثلاث، بالإضافة إلى 6 نقاط إقليمية عبر غوانتشو من خلال شراكتها مع تشاينا ساذرن إيرلاينز، وتوفر كذلك اتصالاً جوياً معززاً في الصين من خلال اتفاقيات الإنترلاين مع إير تشاينا، وتشاينا إيسترن، وكاثي باسيفيك.

مذكرات تفاهم

كما أبرمت «طيران الإمارات»، 3 مذكرات تفاهم في اليوم الأول من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، مع كل من هيئة السياحة الماليزية، ووكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتؤكد الاتفاقيات التزام الناقلة بجذب المزيد من المسافرين عبر شبكتها التي تضم أكثر من 140 وجهة لتجربة المعالم الثقافية والسياحية في كل وجهة، بالإضافة إلى دعم فرص السفر للشركات الإماراتية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أبرمت الناقلة، اتفاقية تعاون مع وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لتعزيز جاذبية تركيا السياحية في الأسواق الجديدة والحالية. وقع الاتفاقية تيري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية لأوروبا في «طيران الإمارات»، وإسماعيل بوتون، مدير عام وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات».

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتعاون «طيران الإمارات»، ووكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لترويج السياحة من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة العالمية، من خلال استكشاف فرص تنظيم رحلات تعريفية إلى تركيا، والتعاون في إطلاق حملات تسويقية وترويجية مشتركة تسلط الضوء على تفرد الوجهة.

كما وقعت «طيران الإمارات»، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوفير خدمات السفر بأسعار تفضيلية لموظفي وأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى تزويد أعضاء الغرفة بمزايا إضافية في إطار برنامج مكافآت الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ستتيح غرفة أبوظبي لطيران الإمارات فرص الترويج لمنتجاتها الجديدة وخدماتها وعروضها الخاصة لأعضاء الغرفة خلال بعض فعالياتها الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة مساحة ترويجية وتسويقية عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية والرقمية.

9 وجهات

وأعلنت «طيران الإمارات»، عن أول مجموعة من الوجهات التي ستخدمها طائراتها «إيرباص A350» الجديدة، التي ستدخل الخدمة في سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تنضم 10 طائرات جديدة من طراز «A350» إلى أسطول «طيران الإمارات» حتى 31 مارس 2025، وتعتزم الناقلة نشر هذه الطائرات الجديدة لتخدم 9 وجهات خلال الأشهر المقبلة، وتمنح العملاء أحدث تجارب المقصورة المميزة.

وستقوم الطائرات العشر الأولى بتقسيم الدرجات الثلاث، منها 32 مقعداً من الجيل الجديد في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية، وخصصت طيران الإمارات جميع هذه الطائرات لخدمة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، ضمن شبكة وجهاتها، والتي ستستهلها برحلة إلى البحرين.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: «تسهم إضافة طائرة «A350» الجديدة إلى أسطول «طيران الإمارات» في تغيير قواعد اللعبة، حيث ستعزز من كفاءة خدمتنا للنقاط الإقليمية القصيرة ومتوسطة المدى، وستزيد من مرونتنا التشغيلية لوجهات في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأوروبا».

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