الحدث يبحث الاستدامة والتحول في قطاع الضيافة

المصدر: دبي - وام

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سلط سوق السفر العربي 2024 الضوء على التحول في قطاع الضيافة، وذلك على مسرح المستقبل، خلال انطلاق المعرض بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور نخبة من أبرز خبراء السفر والسياحة من جميع أنحاء الصناعة حول العالم.

وناقش الخبراء، خلال الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «الاتجاهات التي تشكل مستقبل الضيافة في الشرق الأوسط»، قضايا عدة، أبرزها السفر المستدام، والسفر الواعي، والسفر منخفض التأثير، إضافة إلى الممارسات المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لتعزيز تجربة السفر، كاستراتيجيات رئيسة قابلة للتنفيذ لتأمين مستقبل شركات السفر والضيافة في منطقة الشرق الأوسط.

وأبرزت الدورة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي التي تقام تحت شعار «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال» أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات المقبلة.

واستكشفت «قمة رؤى السوق»، التي انطلقت اليوم على هامش فعاليات سوق السفر العربي، إمكانات الصين والهند وأمريكا اللاتينية مع ظهورها كلاعبين رئيسين في السياحة العالمية.

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