«رحلات الأشباح» تكبد «كانتاس» 79 مليون دولار

المصدر: سيدني - أ ف ب

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وافقت شركة «كانتاس» الأسترالية على دفع غرامة قدرها 66 مليون دولار، بسبب فضيحة «رحلات الأشباح»، بعد اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق لها أن ألغتها. كما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار، لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جراء الرحلات الملغاة.

وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية، أن الشركة أقرت بأنها ضللت المستهلكين، من خلال بيع مقاعد على عشرات الآلاف من الرحلات الملغاة. وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية، جينا كاس غوتليب، إن «سلوك «كانتاس» كان فظيعاً وغير مقبول».

وأضافت: «العديد من المستهلكين قاموا بإعداد خطط للإجازات، بعد حجز تذاكر على رحلات ملغاة». وأقرت «كانتاس» بأنه في بعض الحالات، قام المسافرون بحجز تذاكر على متن رحلات ألغيت «قبل يومين أو أكثر». وأقرت الرئيسة التنفيذية لـ«كانتاس»، فانيسا هدسون، في بيان، بأن الشركة «خذلت المستهلكين، ولم تفِ بمعاييرها». وتبقى غرامة الـ 66 مليون دولار، رهن موافقة المحكمة.

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