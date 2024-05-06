«طيران الإمارات» تعزز حركة السياحة الوافدة إلى الصين

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات لتطوير حركة السياحة الوافدة إلى الصين من شبكة وجهات الناقلة العالمية، وذلك على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والمناطق الشمالية، ونبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في «طيران الإمارات»، وقع الاتفاقية أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في «طيران الإمارات»، وليو يانغ، مدير المركز الثقافي الصيني في الإمارات.

وسوف تعمل «طيران الإمارات» مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات لترويج الصين في الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية، بما في ذلك الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والسعودية والكويت من خلال حملات إعلانية مشتركة. كما ستستكشف الشراكة أيضاً فرص تنظيم رحلات تعريفية من هذه الأسواق إلى الصين، للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول جاذبية السوق السياحية وتطوير مزيد من الفرص التجارية وفرص الأعمال.

وقال أورهان عباس: تحظى السوق الصينية بأهمية استراتيجية بالنسبة لطيران الإمارات، ويسعدنا أن نتعاون مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات للعمل على تعزيز حركة السياحة الوافدة، وتوفير مزيد من الفرص للمسافرين عبر شبكة خطوطنا لاستكشاف مدن الصين النابضة بالحياة ومعالمها الفريدة.

وأضاف: احتفلنا هذا العام بمرور عقدين على بدء عملياتنا الناجحة في الصين، وهي مسيرة رائعة مكنتنا من إقامة شراكات قوية في مجال السفر والتجارة، والمساهمة بشكل كبير في اقتصاد الصين ومجتمعها المحلي. وسوف نواصل الاستثمار في شراكتنا القوية مع الصين لنقدم للعملاء خدمة عالمية المستوى وتجربة سفر سلسة واتصالاً عالمياً واسع النطاق لتلبية احتياجات السفر الدولية المتزايدة باستمرار.

وتشغل «طيران الإمارات» 35 رحلة أسبوعياً إلى بكين وغوانتشو وشنغهاي، وتوفر للمسافرين إمكانية رحلات ربط إلى 24 نقطة محلية عبر البوابات الثلاث، بالإضافة إلى 6 نقاط إقليمية عبر غوانتشو من خلال شراكتها مع تشاينا ساذرن إيرلاينز. وتوفر كذلك اتصالاً جوياً معززاً في الصين من خلال اتفاقيات الإنترلاين مع إير تشاينا، وتشاينا إيسترن، وكاثي باسيفيك.

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