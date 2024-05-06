«طيران الإمارات» تبرم 3 مذكرات تفاهم

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «طيران الإمارات» 3 مذكرات تفاهم في اليوم الأول من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، مع كل من هيئة السياحة الماليزية، ووكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتؤكد الاتفاقيات على التزام الناقلة بجذب المزيد من المسافرين عبر شبكتها التي تضم أكثر من 140 وجهة لتجربة المعالم الثقافية والسياحية في كل وجهة، بالإضافة إلى دعم فرص السفر للشركات الإماراتية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ماليزيا

وسوف تعزز «طيران الإمارات» من تعاونها مع هيئة السياحة الماليزية لترويج السياحة وتعزيز حركة الزوار إلى ماليزيا عبر شبكة الناقلة العالمية. وقع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في «طيران الإمارات»، والدكتورة ياسمين محمود، رئيس هيئة السياحة الماليزية، بحضور نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات. وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية، سوف يطلق الجانبان حملات إعلانية وتكتيكية مشتركة، وحيثما أمكن، ستقوم طيران الإمارات أيضاً بتنظيم رحلات تعريفية من الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط إلى ماليزيا لرفع مستوى الوعي وتحفيز الطلب على السفر.



وقال أورهان عباس: قدمت «طيران الإمارات» لماليزيا، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، خدمات عالمية المستوى ومنتجات رائدة في الصناعة، مع ربط الوجهة بسلاسة مع بقية العالم. ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة السياحة الماليزية للمساعدة في دفع مزيد من نمو السياحة الوافدة إلى السوق من خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية الواسعة لتوليد المزيد من الفرص للمسافرين لاستكشاف مناطق الجذب الغنية في ماليزيا والمعالم الفريدة والتراث الثقافي.



وفي العام الماضي، أطلقت «طيران الإمارات» و«باتيك اير» الماليزية اتفاقية رمز مشترك، أتاحت لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى خمس مدن ماليزية محلية وثلاث نقاط إقليمية في جنوب شرق آسيا عبر كوالالمبور.

تركيا

كما أبرمت «طيران الإمارات» اتفاقية تعاون مع وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لتعزيز جاذبية تركيا السياحية في الأسواق الجديدة والحالية. وقع الاتفاقية تيري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية لأوروبا في «طيران الإمارات»، وإسماعيل بوتون، مدير عام وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات». وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتعاون «طيران الإمارات» ووكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لترويج السياحة من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة العالمية من خلال استكشاف فرص تنظيم رحلات تعريفية إلى تركيا، والتعاون في إطلاق حملات تسويقية وترويجية مشتركة تسلط الضوء على تفرد الوجهة.



وقال تيري أوكوك: نحن سعداء بالتعاون مع وكالة الترويج والتنمية السياحية التركية، لتعزيز حركة الزوار إلى تركيا. ومن خلال شبكتنا الواسعة وسجلنا الحافل بالشراكات العالمية القوية، لدينا القدرة على دعم الأهداف السياحية للسوق واحتياجات الاتصال الجوي. تعد تركيا واحدة من أكثر الوجهات شعبية على شبكتنا بفضل معالمها الثقافية النابضة بالحياة ومواقع التراث ذات الشهرة العالمية، ونحن على ثقة من أن جهودنا التعاونية ستلهم مزيداً من المسافرين لزيارة البلاد واستكشاف مناطق الجذب العديدة التي تزخر بها.

واستقبلت تركيا 49.2 ملايين سائح أجنبي في 2023. واستقطبت خلال الربع الأول 2024 أكثر من 7 ملايين زائر أجنبي، بنمو 13.37% على أساس سنوي. وتشغل «طيران الإمارات» حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى إسطنبول بطائراتها الحديثة الإيرباص A380 والبوينغ 777.

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

كذلك وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوفير خدمات السفر بأسعار تفضيلية لموظفي وأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى تزويد أعضاء الغرفة بمزايا إضافية في إطار برنامج مكافآت الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة. فيما ستتيح غرفة أبوظبي لطيران الإمارات فرص الترويج لمنتجاتها الجديدة وخدماتها وعروضها الخاصة لأعضاء الغرفة خلال بعض فعالياتها الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة مساحة ترويجية وتسويقية عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية والرقمية.

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