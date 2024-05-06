طيران ناس يطلق خطة توسعية في السوق الإماراتي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي – البيان

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، عن خطة توسعية ضخمة خلال معرض سوق السفر العربي 2024 في دبي لتوسيع شبكة وجهاته في دولة الإمارات تشمل إضافة مطارات أبوظبي والشارقة وآل مكتوم الدولي في دبي، بجانب الرحلات الحالية في مطار دبي الدولي، إلى شبكة طيران ناس التي تنطلق من مراكز عملياته الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

واعتباراً من سبتمبر 2024، سيصبح طيران ناس أكبر ناقل جوي بين البلدين في عدد الوجهات من خلال تشغيله رحلات إلى 4 مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من 4 مدن سعودية، وبهذه الخطوة سوف يزيد طيران ناس عدد المسارات الجوية بين البلدين من 4 خطوط سير حالياً إلى 9 خطوط سير رافعاً عدد الرحلات إلى أكثر من 20 رحلة يومية بين السعودية والإمارات.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: «يسعدنا تعزيز الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وهو ما يعكس التزام طيران ناس بالمضي قدماً في خطته للنمو والتوسع تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)، وتوفير مسارات جوية جديدة لخدمة حركة الزوار بين البلدين الشقيقين» مشيراً إلى أن الشركة عززت نموها التشغيلي وضاعفت حجم أسطولها في أقل من عامين لتلبية احتياجات السوق المتنامي للطيران الاقتصادي في المنطقة، بما يتماشى مع خطط الشركة للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ومن خلال هذا التوسع الكبير، سيتم خدمة السوق الإماراتي برحلات جوية من كافة مراكز عمليات طيران ناس الأربع المنتشرة في أنحاء المملكة.

وحالياً يشغل طيران ناس رحلات إلى مطار دبي الدولي من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، ومع التوسع الجديد سيضيف رحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وإلى مطار الشيخ زايد الدولي في أبوظبي من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وكذلك إلى مطار الشارقة الدولي من كل من جدة والمدينة المنورة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، أبرزها تتويجه بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي بالعالم في عام 2023، إضافة إلى فوزه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، وفق «سكاي تراكس» العالمية، والتي تعد جوائزها هي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999.

كما فاز طيران ناس بجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

وحصل طيران ناس أيضاً على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة «أبيكس» APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

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