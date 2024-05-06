اتصالات للخدمات القابضة من «إي آند» تطلق هوية فندقها «eStay» في سوق السفر العربي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة اتصالات للخدمات القابضة من «إي آند» عن إطلاق الهوية التجارية الجديدة لفندقها الرائد «eStay»، الواقع على بُعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، وسط مساحات خضراء واسعة تتضمن كافة المرافق والخدمات، التي تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة الصحي.

وتتميّز الهوية التجارية الجديدة بتركيزها على سعف النخيل دائمة الخضرة التي ترمز إلى خلود الحياة، وتُعبّر في الوقت ذاته عن الهوية الوطنية الإماراتية التي تعد النخلة جزءاً من تراثها، وتم اختيار اللون الذهبي كرمز إلى الرمال الذهبية في صحراء الإمارات، كما يرتبط هذا اللون بواحد من أكثر المعادن قيمة والذي يرمز في كثير من الحضارات إلى السعادة والخير، وهو الذهب.

وأكد معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة من «إي آند»، أن إطلاق الهوية التجارية الجديدة لفندق «eStay»، يأتي ضمن سعي الشركة إلى تطوير خدماتها والارتقاء بها وفقاً لأرقى المعايير ومتطلبات السوق، وجذب فئات أوسع من الأفراد، سواء من زوار دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين فيها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.

وأشار الرخيمي أن إطلاق الهوية الجديدة للفندق، جاء في إطار جهود شركة اتصالات للخدمات القابضة لتعزيز جودة الحياة، والمزج بين مفهومي الترفيه والصحة، من خلال تقديم مرافق ضيافة عصرية، تلبي احتياجات زوار دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، الذين يتطلّعون إلى تجربة إقامة استثنائية، سواء لأغراض الترفيه أو العمل.

ومن جانبها قالت إليزا أرتياجا، المدير العام للفندق: يتطلّع فندق «eStay» إلى أن يشكّل إضافة قيّمة وتجربة استثنائية إلى قطاع الضيافة في إمارة دبي، بحيث يوفر لضيوفه إقامة متميّزة بأسلوب رفيع المستوى، تركز على الجانب الصحي والترفيهي من إخلال إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة العديد من الرياضات، وفي الوقت الاستمتاع بباقة متنوعة من الخدمات التي تعكس ريادة الشركة في مختلف المجالات.

وأضافت أرتياجا: يتضمن الفندق الذي يوفر إطلالات جميلة على أفق دبي الرائع، 220 غرفة، مع مسبح خارجي، ومركز للياقة البدنية، وحديقة، إلى جانب العديد من مرافق الرياضة التي تشجع الضيوف على الاستمتاع بالحياة الصحية، مع خيارات ترفيه متعددة تناسب جميع أفراد العائلة، وقاعات ملائمة للمعارض، والمؤتمرات، والمناسبات، مع تزويدها بأحدث الخدمات الفنية والتجهيزات الحديثة.

هذا ويتميّز فندق «eStay» بموقعه الاستراتيجي في دبي، حيث يقع على بُعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، وعلى بُعد 14-17 دقيقة من مردف سيتي سنتر ودبي مول وسوق التنين، كما يقع بالقرب من عدد من أهم الحدائق والمعالم السياحية والترفيهية في المدينة، حيث يبعد عن حديقة مشرف مسافة 11 دقيقة، ونحو 18 دقيقة من سفاري دبي، و20 دقيقة عن برواز دبي وحديقة زعبيل، وحوالي 20 دقيقة أيضاً عن الخليج التجاري ومركز دبي التجاري العالمي.

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