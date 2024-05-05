دبي من أفضل الوجهات الآمنة للسفر بين الأمريكيين

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف تقرير جديد صادر عن شركة «بيركشاير هاثاواي»، عن أكثر المدن أماناً للسائحين الأمريكيين في عام 2024.

وجاءت دبي من بين الوجهات الأفضل أمناً للسائحين الأمريكيين، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، إذ يشير التقرير إلى أن الإمارة تعتبر من بين أكثر الأماكن أماناً أثناء السفر، إضافة إلى حصولها على تصنيف عالٍ من حيث خلوّها من الأمراض.

وأشار التقرير إلى أن «دبي مدينة رائعة، يمكن للسائح الأمريكي فيها استكشاف ناطحات سحاب مذهلة، وشواطئ جميلة في الوقت نفسه»، واصفاً دبي بأنها «دائماً ما تتسع للجميع».

وجاءت أمستردام في المرتبة الخامسة، بفضل سجلها الأمني الممتاز للنساء والمسافرين، إذ حصلت على درجة جيدة في سلامة النقل وخلوها من الإرهاب. وجاءت مدينة سيدني الأسترالية في المركز الرابع، كأكثر مدن العالم أماناً في العالم بالنسبة للسائحين الأمريكيين، وجاءت مدينة ريكافيك الأيسلندية في المرتبة الثالثة، حيث تراجعت مرتبتين بعدما كانت في الصدارة.

وجاءت مدينة مونتريال الكندية كثاني أكثر مدينة أماناً في العالم للسائحين الأمريكيين في 2024، بينما احتلت المرتبة الأولى مدينة هونولولو.

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