2300 عارض من 155 دولة في سوق السفر العربي بدبي الإثنين

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة الـ31 من معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يُعقد بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والشركاء الاستراتيجيين الآخرين، في مركز دبي التجاري العالمي وفي الفترة من 6 وحتى 9 مايو 2024 وتحت شِعار «تمكين الابتكار - تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، مشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بالقطاع السياحي ومن المقرر أن تشهد مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر، ومع احتفال سوق السفر العربي 2024 بنسخته الواحدة والثلاثين، سيواصل رعاية الابتكار ودفع عجلة نمو القطاع ومنح صناع السياسات وقادة المجال وخبراء السفر منصة لبناء علاقات جديدة واستكشاف الفرص المستقبلية.



خدمات نوعية

وتستعرض الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أمام 129 من الشُركاء والجهات المعنية والزوار، باقةً من الخدمات النوعية التي تتضمن البوابات الذكية، والتأشيرة السياحية المتعددة لخمس سنوات، ومنصّة جوازات الأطفال التي تُعد إحدى الخدمات المبتكرة وغير المسبوقة التي أطلقتها الإدارة العامة في العام الماضي في مطار دبي الدولي، في خطوةٍ لاقت ترحيباً واسع النِطاق، وحققت مُخرجات إيجابية عديدة لدى الأسر والأطفال.

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «يُسعدنا المشاركة في معرض سوق السفر العربي الـ31، واستعراض أحدث الخدمات المبتكرة في مجال إدارة السفر والإقامة، ونؤمن بأن التطوير المستمر والابتكار مفتاح تعزيز مكانة دبي وجهة سفرٍ عالمية»، مُشيراً إلى أنَّ معرض سوق السفر العربي يُعد منصّةً مثاليةً لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات في صناعة السفر والسُيّاح والخدمات، كما يبرز التزام إقامة دبي تقديم تجارب سفر متميزة ومبتكرة للمسافرين القادمين إلى دبي.

وأضاف الفريق المري إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تأخذ مكانها البارز في المعرض، بما تقدمه عبر مشاركاتها السنوية المتواصلة في هذا المعرض المتميز، وعبر منصّتها التي تستعرض الخدمات الرائدة في مجال السفر والسياحة، فضلاً عن تسليط الضوء على مُقومات تمكين قطاع السياحة في دبي، من استثمار الابتكار، وريادة الأعمال، والاستدامة، لإرساء مساراتٍ جديدة تُسهمُ في تحقيق النمو خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، وتُسهمُ كذلك في تعزيز مكانة دبي وحُضورها وجهة سفرٍ عالمية، ومركزاً للابتكار والريادة في قطاع السياحة.

سياحة عجمان

وتستعد دائرة التنمية السياحية بعجمان لحضور قوي في معرض سوق السفر العربي 2024، المقرر عقده في الفترة من 6 وحتى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. ويمثل هذا الحدث الرائد منصة مهمة للدائرة لكشف النقاب عن التراث الثقافي الغني لعجمان، وأجندة الفعاليات والأنشطة، والعروض السياحية المتنوعة، ومسار النمو الملحوظ لقطاع السياحة. وتماشياً مع رؤية عجمان 2030، تسعى دائرة التنمية السياحية إلى البحث عن شركاء استراتيجيين في المعرض لتعزيز التعاون وتعزيز مكانة عجمان وجهة رائدة في السياحة العالمية.

وشهدت السياحة في عجمان نمواً ملحوظاً، فأظهرت الإحصاءات نتائج مذهلة تبرز جاذبيتها المتزايدة بين المسافرين، سواء كانوا محليين أو دوليين. وفي سنة 2023، سجل شهر أكتوبر زيادة بنسبة 5% في النشاط السياحي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 11% في عدد الزوار، تلك الزيادة في معدلات الإشغال أسهمت في زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 5% (RevPAR)، وبناءً عليه، سجلت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي.

وأكد محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، أهمية بناء شراكات جديدة في معرض سوق السفر العربي 2024. وقال: يمثل معرض سوق السفر العربي 2024 لحظة محورية بالنسبة لإمارة عجمان إذ نكشف النقاب عن التزامنا رؤية عجمان 2030، ونحن ملتزمون عرض ثقافة عجمان وتراثها الغني والضيافة الفريدة، وذلك وفقاً لأهدافنا الاستراتيجية في تطوير السياحة المستدامة.

وأضاف الهاشمي: «تؤكد مشاركتنا وجهة نظرنا التجارية القوية والتزامنا تقديم عروض سياحية استثنائية بتقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تجسد سحر عجمان الفريد وتترك أثراً متميزاً، ونهدف من بناء شراكات جديدة إلى تعزيز قطاع السياحة لدينا والإسهام بشكل كبير في النمو الاقتصادي والإثراء الثقافي لعجمان».

كوين إليزابيث 2

وأعلن فندق كوين إليزابيث 2 مشاركته في سوق السفر العربي 2024، بصفته الفندق العائم الوحيد في دبي، إلى صفوف الجهات العارضة العالمية الأكثر تميزاً ليستعرض إرثه البحري الاستثنائي وخبراته الكبيرة أمام مجتمع السفر العالمي.

وقال فيرغال بورسيل، المدير العام لفندق كوين إليزابيث 2 «يجسد فندق كوين إليزابيث 2 ذروة تطور السفر، ونجمع تاريخنا الغني بوسائل الراحة العصرية لنمنح ضيوفنا تجارب لا مثيل لها، ونخطط في سوق السفر العربي بدبي إلى الكشف عن مبادراتنا وخدماتنا المصممة لتعزيز تجربة ضيوفنا، ونلتزم في فندق كوين إليزابيث 2 تقديم مثال يحتذى به في قطاع السفر عبر اتباع ممارسات الاستدامة المبتكرة التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تعزز تفاعلنا مع ضيوفنا، وسيحظى زوار كشك الفندق بفرصة التعرف إلى تاريخ السفينة الغني واستكشاف مجموعتنا الكبيرة من المرافق والتعلم عن رحلة تحول السفينة من باخرة محيطية أسطورية إلى فندق شهير في دبي».

وشدد فيرغال «يُشرفنا في فندق كوين إليزابيث 2 أن نكون جزءاً من حدث يستعرض أفضل ما يقدمه عالم السفر ويمهد الطريق لمستقبل القطاع في الوقت نفسه، وندعو الحضور إلى زيارة كشك فندق كوين إليزابيث 2 لاختبار المزيج المثالي من الإرث والضيافة الذي يوفره الفندق، إضافة إلى تعلم المزيد عن مبادراتنا الخضراء التي تهدف للإسهام في بناء عالم أكثر استدامة، ونؤمن بأننا نستطيع معاً بناء مستقبل يزدهر في الطبيعة».

دبي وجهة أولى للمسافرين

وقال شريف مدكور، المدير العام لفندق ميديا روتانا دبي في مشاركة مجموعة فنادق روتانا في سوق السفر العربي 2024: «شهدت دبي زيادة 35% في نسبة السياحة في الربع الأول من السنة، ووصلت نسبة الإشغال في فندق ميديا روتانا إلى نسبة كاملة في هذا الموسم، ويؤكد هذا مكانة دبي وجهة أولى للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حدٍ سواء».

وأكد مدكور جاذبية دبي الدائمة مركزاً عالمياً للسفر والضيافة، مع توافر الكوادر المهنية ذوي الكفاءات العالية التي تقوم بتوفير سبل الراحة كافة للمقيمين وبأفضل المستويات والخدمات.

وذكر مدكور أهمية موقع دبي الاستراتيجي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والابتكار، والتقدم التكنولوجي ما يعد نقطة جذب أساسية للزوار الباحثين عن تجارب مثالية، ويسعى فندق ميديا روتانا إلى مواكبة هذه المعايير العالمية وإثراء تجربة الزائر وتقديم الصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية.

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