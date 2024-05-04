70 % حصة مطار دبي من المسارات الأكثر ازدحاماً بالمنطقة

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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استحوذ مطار دبي الدولي على 7 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال أبريل الجاري أي بنسبة 70%، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي».

وجاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال أبريل بـ 369.6 ألف مقعد، ثم مسار دبي - لندن هيثرو في المركز الرابع على مستوى المنطقة بإجمالي 259.1 ألف مقعد.

وأظهرت البيانات أن مسار دبي – جدة جاء في المركز الخامس بـ 250.4 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ــ دبي في المركز السادس 241.6 ألف مقعد، وحل في المركز السابع مسار دبي – الكويت 223 ألف مقعد، ثم مسار دلهي – دبي في المركز الثامن 207 آلاف مقعد، وجاء مسار البحرين - دبي في المركز العاشر 192.6 ألف مقعد.

واحتل مسار القاهرة ــ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال أبريل بـ 461.2 ألف مقعد.

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