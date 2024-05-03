دبي تستضيف 41 ألف زائر في "سوق السفر العربي 2024"

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تحتضن دبي فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري.

وتشهد نسخة هذا العام من الحدث - الذي يحمل شعار "تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال"، مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل، من أكثر من 155 دولة مع توقعات بحضور أكثر من 41 ألف زائر.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2024 الضوء على كيفية مساهمة المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء ودعم الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المعرض سيشهد إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، وسيضم جدول أعمال المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة.

وأوضحت كورتيس أن من أبرز الفعاليات التي تم إضافتها لسوق السفر العربي 2024 القمة الجديدة التي تركز على ريادة الأعمال التي تناقش دور شركات السفر الناشئة في اقتصاد الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أساليبها الرائدة منوها إلى أن مسابقة الشركات الناشئة في سوق السفر العربي بالشراكة مع شركة “انطلاق” التابعة لمجموعة الإمارات توفر، منصة مثالية لتكريم الإمكانات الهائلة للمبتكرين في المنطقة وللعلامات التجارية لتقديم حلولهم الصناعية.

وارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في سوق السفر العربي 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تكنولوجيا السفر الجديدة المعروضة.

وسيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة في المعرض بما في ذلك الصين وماكاو وكينيا وغواتيمالا وكولومبيا، بينما تشمل الدول العائدة للمشاركة في الحدث كلاً من إسبانيا وفرنسا من بين العديد من الوجهات الأخرى غيرها.

ويشهد الحدث ارتفاعاً طفيفاً في جميع القطاعات الرئيسية مع نمو سنوي في جميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط بنسبة 28% وآسيا وأوروبا 34% وإفريقيا 26%.

وسيتم عقد قمة مخصصة للهند يوم افتتاح معرض سوق السفر العربي، لتسليط الضوء على طفرة السفر للخارج في السوق مؤخراً.

وتستكشف القمة التي تحمل عنوان "إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود الوافدين" ديناميكيات الهند باعتبارها سوقاً رئيسياً لنمو السياحة، فضلاً عن الفرص الحالية والمستقبلية.

وستظل المسؤولية البيئية في صناعة السفر والسياحة محور التركيز الرئيسي في سوق السفر العربي، بما يتماشى مع تعهد آر إكس، الجهة المنظمة للحدث بالاستدامة والبناء على شعار نسخة العام الماضي من المعرض، "العمل نحو تحقيق صافي الصفر".

ويستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيف يمكن الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن دبي تفخر باستضافة سوق السفر العربي، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية على مدى سنوات عديدة مع هذا المعرض الأشهر من نوعه في قطاع السياحة على مستوى العالم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، مؤكداً أن شعار المعرض لهذا العام يتكامل مع جهود تعزيز النجاح خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، حيث نركز على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لريادة الأعمال وتمكين دورها وزيادة زخمها في قطاع السياحة.

وأضاف: "ستنضم 129 جهة عارضة من الشركاء والجهات المعنية إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في جناح دبي بالمعرض، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تطور قطاع السياحة للإمارة، ونتطلع لمشاركة رؤى استراتيجيتنا السياحية وتجاربنا مع المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء في القطاع طوال أيام المعرض، إلى جانب استكشاف المفاهيم والتوجهات الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي".

من جهته، قال عدنان كاظم، نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن النمو الكبير في أعداد زوار سوق السفر العربي يعكس الثقة في القطاع ويجسّد أهمية المعرض على الساحة العالمية، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية في صدارة السياحة العالمية، لافتا إلى أنه سيتم استعراض أحدث منتجات طيران الإمارات وتخصيص منطقة لتسليط الضوء على الممارسات في مجال الطيران المستدام.

بدوره، قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي بشراكة طويلة الأمد مع معرض السفر العربي، بوصفها الشريك الفندقي الرسمي، ونتطلع للمشاركة في هذه الفعالية الكبرى والرائدة في المنطقة".

وأضاف: "تمتلك المجموعة أكثر من 190 فندقاً ضمن منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة والتي سيتم إطلاقها في المستقبل"، مؤكداً الالتزام بمواصلة استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق الاستثمارات الإستراتيجية وإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة.

وفي هذا السياق قال محمد الريس، المدير التنفيذي لشركة الريس للسفريات، إن المعرض بمثابة منارة للتقدم والارتقاء في مجال السفر مع الالتزام الثابت بالارتقاء، وإعادة الاستكشاف من خلال المبادرات الرائدة والمشاريع الجريئة لمستقبل السفر.

وينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين وهم دبي للسياحة شريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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