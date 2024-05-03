رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة اعتباراً من يوليو المقبل

المصدر: وام

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أعلن مطار الفجيرة الدولي إطلاق رحلات مباشرة بين الفجيرة والقاهرة اعتباراً من يوليو المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس وذلك في تعاون جديد بين إدارة مطار الفجيرة و"مصر للطيران".

وأكد الكابتن إسماعيل البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خيارات السفر من وإلى الفجيرة، وتلبية للطلب المتزايد على السفر محلياً وإقليمياً.

وقال: "نعمل على توفير تجربة سفر مريحة وفق إجراءات تخليص سريعة تضمن تعزيز تجربة السفر من وإلى الإمارة".

كان "مطار الفجيرة" قد أعلن، في يوليو الماضي، عن ربط الفجيرة بـ18 وجهة جديدة، وذلك بالتعاون مع خطوط طيران السلام.

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