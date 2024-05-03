"الاتحاد للطيران" تتوسع في اتفاقيات الإنترلاين مع 5 ناقلات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الاتحاد للطيران شراكات إنترلاين متبادلة مع خمس ناقلات جديدة، ما يوسع في خيارات السفر لضيوفها عبر شبكتها العالمية المتنامية.

وعقدت الاتحاد للطيران شراكات مع كام أير في أفغانستان، وسكاي اكسبريس في اليونان، وطيران ريكس في أستراليا، وجيجو أير في كوريا، وطيران مينمار الدولي.

وبموجب اتفاقية الإنترلاين، يحصل عملاء كل هذه الناقلات على رحلات ربط محسنّة عبر شبكة وجهات الناقلات بشكل متبادل، مما يتيح للضيوف إمكانية حجز رحلتهم بشكل كامل على تذكرة واحدة وتخليص إجراءات الأمتعة بسلاسة إلى وجهاتهم النهائية.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية والإيرادات: “سنواصل التوسع في شبكة وجهاتنا لتعزيز رحلات ربط أكثر سلاسلة عبر شبكتنا، ما يمنح ضيوفنا مجموعة أوسع من خيارات السفر. وبفضل اتفاقيات الإنترلاين الخمس أصبح الأمر أكثر سهولة على ضيوف كافة الناقلات”.

وتوفر هذه الشراكات الجديدة باقة من الخيارات الجديدة لضيوف الاتحاد للطيران.

وفي مطار زايد الدولي في أبوظبي، أصبح بمقدور الضيوف من جميع أنحاء العالم السفر مع رحلات كام أير إلى كابول ثم مواصلة السفر إلى أفغانستان.

أما الضيوف المسافرون على رحلتي الاتحاد للطيران إلى أثينا، بإمكانهم ربط رحلتيهما إلى 28 وجهة في اليونان وجزرها الخلابة في البحر الأبيض المتوسط مع طيران سكاي اكسبريس.

ويوفر طيران ريكس للمسافرين إمكانية الوصول إلى 22 وجهة في استراليا عبر وجهات الاتحاد للطيران في سيدني وملبورن، وتشمل أدليد، وهوبارت، وكانبيرا، وبريزبن، وجولد كوست.

ومع طيران جيجو، يستطيع الضيوف متابعة رحلتهم من سيؤول إلى 27 وجهة عبر سبع دول في شمال آسيا.

أما رحلات الربط مع طيران مينمار الدولي، فستمنح وصولاً أفضل إلى يونجون وماندالاي عبر وجهات الاتحاد للطيران في شمال آسيا.

وتملك الاتحاد اليوم 123 اتفافية إنترلاين، وشراكات بالرمز واتفاقيات استراتيجية مع شركات طيران حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز