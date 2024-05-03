حضور قوي للهيئات والمؤسسات المحلية بسوق السفر العربي

المصدر: دبي – وام - البيان

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تسلط الدورة الـ31 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ما بين 6 حتى 9 مايو الحالي، الضوء على العروض السياحية المبتكرة والمتنوعة التي يقدمها قطاع الضيافة والفنادق بمشاركة ممثلي القطاع من دول العالم تحت سقف واحد في دبي. ويشهد المعرض في دورته لهذا العام تحت شعار «تمكين الابتكار- تطوير السفر من خلال ريادة الأعمال»، حضوراً قوياً للهيئات والمؤسسات المحلية، مع التركيز على إبراز مقومات تمكين قطاع السياحة والضيافة والفندقة.

وتستعد الشارقة لحضور قوي في سوق السفر العربي بمشاركة 27 جهة من القطاعين العام والخاص، من ضمنها هيئة الإنماء التجاري والسياحي تحت مظلة «جناح الشارقة». وتركز مشاركة الشارقة هذا العام، على استعراض آخر المشاريع السياحية والترفيهية والخطط المستقبلية التي تقودها الإمارة، والتعريف بالعوامل التي رسخت مكانتها وجهةً مفضلةً للسياح والزائرين من مختلف دول العالم، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع الجهات المشاركة وتسليط الضوء على دور الابتكارات في تعزيز مفاهيم النمو والاستدامة والتنافسية في قطاع السياحة. وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «مما لا شك فيه بأنّ كل ما تحقق من إنجازات جاء نتاج الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رئيسية رائدة على الخارطة السياحية العالمية.

حيث تمكّنت الشارقة من بناء حضور قوي لها كوجهة سياحية سريعة النمو في المنطقة، مستقطبةً شريحة واسعة من الزوار والسياح على مدار العام لما تزخر به من مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية المتكاملة والموجهة للجميع. ونتطلع إلى الاستمرار بتحقيق نجاحات جديدة تصب في خدمة التوجه الوطني لتعزيز دور السياحة باعتبارها رافداً حيوياً من روافد التنويع الاقتصادي». ويقدم «جناح الشارقة» العديد من الأنشطة التفاعلية والبرامج لزواره من بينها، خدمة التدريب للمرشدين السياحيين، وتأهيلهم للحصول على تراخيص معتمدة كمرشدين سياحيين بعد اجتيازهم أحد مساقات التدريب التي يستغرق كل منها ساعات معدودة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لأول مرة خلال سوق السفر العربي.

وتتوفر الخدمة على ثلاثة برامج، الأول «الإرشاد السياحي للمبتدئين»، والبرنامج الثاني «تجديد رخصة مرشد سياحي»، والبرنامج الثالث «مرشد سياحي متقدم»، ويمكن للمهتمين والراغبين بالتسجيل والتعرف على تفاصيل الخدمة زيارة الجناح خلال أيام المعرض.

إعمار للضيافة

وتسلط مجموعة إعمار للضيافة خلال مشاركتها بالمعرض الضوء على آخر إنجازاتها في قطاع الضيافة، لا سيما بعد عمليات التوسع الملفتة التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية. وتعتزم المجموعة مشاركة قصص نجاحها وخططها المستقبلية للنمو الاستراتيجي، بما في ذلك مختلف مجالات التواصل والتفاعل مع العملاء والمجتمع، مثل الاستدامة والرفاهية والضيافة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على مكانة إعمار كمجموعة تدير العديد من العلامات الفندقية الفاخرة على امتداد المنطقة.

حديقة الإمارات للحيوانات

وأعلنت حديقة الإمارات للحيوانات والمنتجع،، عن مشاركتها في المعرض. قال الدكتور وليد شعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديقة الإمارات للحيوانات والمنتجع: «يسعدنا المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2024، حيث سنسلط الضوء على التزامنا بدفع عجلة الابتكار في قطاع السياحة البيئية في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع السياسات المستدامة للمحافظة على البيئة. كما نسعى إلى مشاركة عملائنا، وروّاد الصناعة وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين في دولة الإمارات والعالم أفضل الممارسات والتجارب التي تمزج بين التعليم والترفيه معاً. نحن في حديقة الإمارات للحيوانات والمنتجع نتطلع إلى المساهمة في رسم ملامح مستقبل صناعة السفر العالمية».

وتستعرض «ميرال ديستينيشنز»، التابعة لشركة ميرال، وشريك العمليات التجارية لجزيرة ياس والسعديات في أبوظبي، مشاريعها المقامة بجزيرتي ياس والسعديات. وتعتزم الشركة تسليط الضوء على مرافقها الترفيهية، بالإضافة إلى الكشف عن حملتها الترويجية الجديدة التي تنظمها تحت عنوان «أطلق حواسك» في جزيرة السعديات.

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