مطارات دبي تحول مسار رحلات وتلغي أخرى بسب الحالة الجوية

المصدر: دبي- البيان

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أكدت مطارات دبي أنه وبسبب الظروف الجوية الحالية غير المستقرة، تم تحويل مسار خمس رحلات قادمة خلال فترة الليل إلى مطارات أخرى، وإلغاء تسع رحلات قادمة وأربع رحلات مغادرة.

وحثت مطارات دبي الضيوف المغادرين بتخصيص وقت إضافي لرحلتهم إلى المطار، حيث يُتوقع حدوث اختناقات مرورية في الطرق المؤدية إلى المطار، وكذلك استخدام مترو دبي للوصول إلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي، كلما كان ذلك ممكناً.

وأكدت مطارات دبي على أن سلامة وراحة الضيوف المسافرين تقع على رأس أولوياتها، حيث تعمل مع شركات الطيران والشركاء الاستراتيجيين للحد من أي تأخيرات محتملة.

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