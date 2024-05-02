طيران الإمارات تعلن إعادة جدولة بعض الرحلات نظرا للحالة الجوية اليوم الخميس

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنه بسبب الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها دبي اليوم 2 مايو، تم تقليص حركة الطيران في مطار دبي.

وكشفت أنه قد يكون هناك تأخير في رحلات المغادرة أو الوصول عبر مطار دبي اليوم 2 مايو بسبب إعادة جدولة الرحلات.

وأضافت أنه تم إلغاء الرحلات التالية ليوم 2 مايو:

EK 123/124 – دبي واسطنبول

EK 763/764 – دبي وجوهانسبرج

EK 719/720 – دبي ونيروبي

EK 921/922 – دبي والقاهرة

EK 903/904 – دبي وعمان

EK 352/353 ‑ دبي وسنغافورة (المغادرة "EK353" يوم 3 مايو في الساعة 00:50 بعد منتصف الليل)

وأضافت " نعتذر عن الإزعاج، وسيتم استيعاب العملاء المتأثرين على رحلات أخرى، ويتعين على العملاء الراغبين في إعادة الحجز التواصل مع وكيل سفرهم أو أقرب مكتب لطيران الإمارات حيث سيتم إلغاء جميع رسوم إعادة الحجز.إذا كنت مسافراً عبر مطار دبي الدولي، فقد تواجه تأخيراً محتملاً في الطريق. نوصي بإضافة المزيد من الوقت للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي حيثما أمكن ذلك.

يمكن للعملاء المسافرين في 2 مايو التحقق من آخر من التحديثات أو حالة الرحلة".

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