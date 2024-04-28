بول غريفيث: توسعة مطار آل مكتوم الدولي تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للطيران على الساحة العالمية

المصدر: البيان

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أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن توسعة مطار آل مكتوم الدولي تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للطيران على الساحة العالمية .

وقال بول غريفيث: " لطالما ارتبط اسم دبي وتاريخها ارتباطاً وثيقاً مع تطور بنيتها التحتية للطيران، واليوم نخطو خطوة جريئة أخرى في هذه المسيرة. يمثل الإعلان عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم إماراتي، نقطة محورية لاستثمار هائل للموارد من قبل أصحاب المصلحة لتصميم وبناء مطار عصري يوفر تجربة سريعة ومريحة ورفيعة المستوى تتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين لضيوفنا، حيث يعزز هذا المشروع الرائد مكانة دبي كمركز رئيسي للطيران على الساحة العالمية.



وأضاف: "علماً بأن مطار دبي الدولي سيواصل أداء دوره كمركز رئيسي يلبي احتياجات أكثر من 100 مليون مسافر سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الثانية من مطار آل مكتوم".



ومن جهتنا في مطارات دبي، فإننا نتعاون بشكل فعال مع الحكومة وشركات الطيران وشركائنا الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة لتحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع ملموس.

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