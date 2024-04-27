أنشطة ترفيهية وتجارب طعام ضمن فعالية "كانتين الشاطئ " بدبي

المصدر: دبي - وام

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تقدم فعالية "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e" التي تستمر حتى 12 مايو المقبل ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من "مهرجان دبي للمأكولات 2024" الكثير من تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على “شاطئ جميرا”.

وتعتبر "كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e" من الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للمأكولات حيث ترتقي دورة هذا العام بتجربة تناول الطعام إلى مستوى جديد، المستلهم من أسلوب الحياة المريح في المدن الواقعة على شاطئ البحر.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ وورش العمل والحفلات الغنائية ودروس الصحة والتمارين الرياضية ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال.. وتوفر الفعالية فرصة الإحتفال بالأكل الصحي وفنون الطهي العالمية بطريقة مبتكرة وكذلك الدور الكبير للطهاة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أساليب الحياة والتغذية.

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