أسبوع مهرجان دبي للمأكولات الثاني ينطلق بمغامرات وفعاليات ممتعة

انطلق الأسبوع الثاني من مهرجان دبي للمأكولات بمجموعة كبيرة ومتنوعة من تجارب فنون الطهي، وقوائم الطعام الحصرية، والفعاليات الترفيهية، التي تلبي جميع الأذواق. ويقدم الأسبوع الثاني من المهرجان أجواءً استثنائيةً، يستمتع بها عشاق الطعام من خلال قوائم الطعام المختارة خلال أسبوع دبي للمطاعم، أو الأطباق الشهية على شاطئ البحر في «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، أو مغامرات الطهي المتنوعة مع فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، ويسلّط مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر حتى يوم الأحد 12 مايو، الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة، والفعاليات والمسابقات وغيرها.

وفي ما يلي بعض من فعاليات الأسبوع الثاني للمهرجان:

أسبوع دبي للمطاعم

يعد أسبوع دبي للمطاعم من أبرز الفعاليات المفضلة ضمن مهرجان دبي للمأكولات، ويقدم قوائم طعام مختارة خصيصاً أكثر من 60 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي بأسعار تنافسية، بدءاً من وجهات تناول الطعام الفاخرة الأنيقة، ووصولاً إلى المطاعم الإماراتية المميزة. وتشمل عروض الغداء من المطاعم المشاركة طبقين بسعر 125 درهماً للشخص الواحد، أما قائمة العشاء، فتشمل ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد. وتعتبر الفعالية فرصة فريدة لتجربة الأطباق الفاخرة في المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان وجوائز غولت آند ميلو، إضافة إلى المطاعم المدرجة في قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. وتشمل قائمة الوجهات المشاركة ما يلي:

● «21 جرامز» (21 Grams): يقدم هذا المطعم العديد من الأطباق الفاخرة التي تتميز بالنكهات التقليدية من منطقة البلقان. ويمكن للزوار تناول أطباق مميزة في الغداء والعشاء، مثل الشمندر المخبوز، مع كريمة جبن الماعز وصلصة التوت والبندق، أو كتف لحم الضأن المشوي ببطء، والمنقوع في الحليب مع البصل المكرمل وزبدة الهريسة.

● «الخيمة» (Al Khaima): يقدم المطعم تجربة طعام شرق أوسطية أصيلة مع المقبلات الساخنة والباردة، تليها أطباق مثل شرائح سمك القاروص وشيش طاووق الدجاج، فيما يمكن للنباتيين الاستمتاع بمسقعة الباذنجان اللذيذة (وجبة العشاء فقط).

● «بيت الشاي العربي» (Arabian Tea House): يتميز هذا المطعم والمقهى بتجربة المطبخ الإماراتي التقليدي، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية، في أجواء تراثية رائعة. وتتضمن الأطباق الرئيسة لوجبتي الغداء والعشاء برياني الدجاج، ومجبوس اللحم، وصالونة الخضار، مع العديد من الأطباق الأخرى بالنكهات الأصيلة.

● «بوكا» (BOCA): يمكن تذوق أشهى الأطباق الإسبانية المستدامة في وجبتي الغداء أو العشاء، ومنها الأخطبوط المشوي، أو الكينوا بالشمندر مع كونفيت البط، أو الريزوتو الأخضر.

● «كارنا باي داريو تشيكيني» (Carna By Dario Cecchini): يتميز المطعم بالأجواء الرائعة، ويقدم قائمة متميزة من أطباق اللحوم، مثل كروكيت نخاع العظم، وسلطة الخس المشوي، وشرائح لحم الكتف الأسترالي، وبيبي تشيكن، وغيرها (وجبة العشاء فقط).

● «جونز» (Jun’s): يمكن بدء وجبة الغداء أو العشاء بالاختيار من بين المقبلات الشهية، مثل جزر قوس قزح مع اللبنة المدخنة، أو سيشوان بابا غنوج مع كافيار كالوغا. وبالنسبة للأطباق الرئيسة، يمكن طلب طبق لحم ضلع واغيو الطري أو أرز قاروص البحر.

● «لوي» (Lowe): يمكن الاستمتاع بالخضار الموسمية المطبوخة على النار ضمن أطباق مثل القرنبيط المشوي، وتارتار اللحم البقري المدخن، وتالياتيلي السبانخ، وشرائح اللحم البقري المجفف، ما يمثل وجبة غداء أو عشاء صحية ولذيذة في نفس الوقت.

● «ريف جابانيز كوشياكي» (REIF Japanese Kushiyaki): يقدم الشيف ريف عثمان أحدث مأكولات الشارع اليابانية العصرية، حيث يمكن الاستمتاع بوجبات الغداء والعشاء المنعشة، مثل سلطة الكرنب مع صلصة الكوروجوما، أو جيوزا الدجاج اللذيذة مع صلصة الفلفل الحار محلية الصنع، أو هوجيشا كريم برولي، أو حلوى يوزو إيتون ميس الشهية.

● «رودس دبليو1» (Rhodes W1): يقدم المطعم المأكولات البريطانية والأوروبية، مع خيارات الغداء والعشاء، بما في ذلك سلطة البطيخ والفيتا، وكعكة سمك السلمون وشرائح اللحم ورقائق البطاطس، ومثلجات إيتون ميس وغيرها.

● «روكا» (ROKA): يمكن تجربة الروباتاياكي الياباني على الغداء أو العشاء مع المقبلات، مثل كامباتشي ساشيمي وإيبي فوراي وأفوكادو ماكي. بالنسبة للأطباق الرئيسة، يمكن الاختيار من بين جيو ميتسوجي ياكي وكاراشي بونزو.

● «تورو تورو مع الشيف ريتشلرد ساندوفال»: (Toro Toro by Richard Sandoval)، يتميز بنكهات أمريكا الوسطى والجنوبية، مع مقبلات مثل سمك التونة تاتاكي، مع فطر الهينوكي أو الجمبري المقرمش والمانغو، ويمكن اختيار سمك القاروص التشيلي، أو ريب آي الأرجنتيني، أو ريزوتو الشعير (وجبة العشاء فقط).

● «أوتشي» (UCHI): يشتهر المطعم بأسلوبه المبتكر في تقديم السوشي والمأكولات اليابانية، ويمكن الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأطباق التي تتضمن أفضل المكونات لمغامرة لا تُنسى.

يستمر أسبوع دبي للمطاعم حتى يوم الأحد 12 مايو 2024، ويقدم رحلة في عالم الطهي، ويتيح المجال لاستكشاف النكهات الجديدة، مع تذوق الأطباق الكلاسيكية الشهية، والتعرف إلى إبداعات الطهي الاستثنائية التي تزخر بها دبي. للتعرف إلى قائمة المطاعم المشاركة، وللحجز عبر تطبيق OpenTable، يرجى زيارة موقع زيارة دبي.

«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»

تنطلق فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e» في أسبوعها الأول، وتدعو الزوار للاستمتاع بأشهى المأكولات والأجواء الاحتفالية المرحة على شاطئ جميرا الخلاب، خلف سنست مول مباشرةً. وترتقي هذه الدورة من الفعالية بتجربة تناول الطعام إلى مستويات استثنائية جديدة، حيث تم استلهامها من أسلوب الحياة الراقي في المدن الواقعة على شاطئ البحر. وستكون هذه الفعالية ملاذاً للطعام والحفلات الموسيقية، إضافة إلى المأكولات الشهية، والفعاليات الترفيهية على شاطئ جميرا الخلاب. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ، وورش العمل، والحفلات الغنائية، ودروس الصحة، والتمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، وغير ذلك الكثير. وفي ما يلي بعض أبرز الأنشطة لدورة هذا العام:

● «منصة» (e& Stage): تقدم المنصة مجموعة متنوعة من العروض الممتعة للزوار طوال اليوم.

● «جودنس بار باي ليبتون» (Goodness Bar by Lipton): تدعو شركة ليبتون الزوار للاستمتاع بالمرطبات المجانية المنعشة، مثل شاي ليبتون الأخضر.

● «ساحة الطعام من طلبات» (Talabat Food Plaza): وجهة عشاق الطعام التي تقدم خدماتها أيضاً عبر منصة طلبات، وتضم «هاوس أُف بوبس» (House of Pops)، و«دريب برجرز» (Drip Burgers)، و«هوتبون» (Hotbun)، و«بيغ بوي رامن» (Big Boi Ramen)، و«سوشيدو» (Sushido)، والعديد من المفاهيم، وعربات الطعام التي تقدم مأكولات لذيذة تناسب جميع الأذواق.

● «ممشى ستريت فود ووك» (Streetfood Walk): يمكن للزوار التنزه والاستمتاع بالمأكولات اللذيذة في مطعمي «تورتيلا» (Tortilla) و«جاي تي برجرز» (JT Burgers)، إلى جانب الأطباق الشهية الأصيلة في «هلا شاورمة» (Halla Shawarma) و«توندا بيتزا» (Tonda Pizza).

● «باربيكيو على البحر» (Beach BBQ): يمكن الاستمتاع بتجربة الشواء على الشاطئ، وتناول المأكولات المشوية المدخنة مع «ماما بي» (Mama B)، و«ذا ماد غريكس» (The Mad Greks).

● «ذا بيتش كلوب» (The Beach Club): تجربة النادي الشاطئي الجديدة كلياً، ضمن فعالية كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات من &e، حيث يمكن الاسترخاء مع العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بالعروض على الشاطئ من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً، كما تتوفر المظلات والكراسي والمناشف للجلوس على شاطئ البحر، إضافة إلى عدد من جلسات اللياقة البدنية لجميع الأعمار والمستويات.

● «كيدز فن زون» (Kids Fun Zone): سيعيش الأطفال رحلة في عالم من العجائب مع شخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين، إضافة إلى الأنشطة المليئة بالمرح، بما في ذلك مغامرات في منطقة الألعاب القابلة للنفخ والتحديات المشوقة، مع فرص للفوز بجوائز قيّمة.

● «لقطات شهية في دبي» (Food Focus Dubai): يمكن الدخول مجاناً إلى المعرض الذي يضم صور الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «لقطات شهية في دبي»، التي تقام بالتعاون بين مهرجان دبي للمأكولات وجلف فوتو بلس، والتي تضمنت أكثر من 1000 مشاركة التقطت فيها مشاهد رائعة لفنون الطهي، وبما يعكس تنوع ثقافة المأكولات في دبي، من خلال المطاعم والأسواق المشاركة، والأحياء التي تستضيف الأنشطة، والبرامج الرائعة في المهرجان.

تستمر فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من&e»، من الاثنين 22 أبريل حتى الأحد 5 مايو 2024، وتفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.beachcanteen.ae

رحلة في عالم المذاقات

تتواصل فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، إحدى الفعاليات المفضلة ضمن مهرجان دبي للمأكولات، في أسبوعها الثاني، حيث تقدم مجموعة جديدة من الأنشطة المميزة، والفعاليات العائلية لعشاق الطعام في دبي، كما أنها تضم أكثر من 45 مغامرة متنوعة في أكثر من 25 مطعماً في جميع أنحاء المدينة. ويشارك في فعالية هذا العام أفضل المبدعين والطهاة في دبي، ما يوفر فرصة لتجارب أسبوعية فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات الشهية. وتواصل الفعالية رحلتها في تقديم أنشطة مميزة، مثل دروس الطبخ العملية، تحت إشراف أشهر الطهاة، وأنشطة الطهي المشتركة، التي يتم تنظيمها بمشاركة طهاة عالميين ومحليين. وفي ما يلي بعد الأحداث التي يمكن الاستمتاع بها خلال الأسبوع الثاني من الفعالية:

● أنشطة الأطفال: يمكن للصغار الانضمام إلى حصص طهي المعجنات الاحترافية في «مطعم وتراس أكسنتس» (Accents Restaurant and Terrace)، حيث سيقومون بتزيين الكعك، وتحضير المصاصات على شكل كرات في الفترة من 27 حتى 28 أبريل، أو تعلم صنع البيتزا في مطعم «ذا بوردووك» (Boardwalk) في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو، أو الاستمتاع بدروس الطهي المليئة بالمرح في مطعم «هو لي كو» (Hoe Lee Kow)، في الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو.

● قوائم التذوق: في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو، يمكن لضيوف «ميرزام» (Mirzam)، الاستمتاع بتذوق صندوق Spice Route المتنوع، مع قهوة أومي، أو الاستمتاع بتجربة تذوق الشوكولاته والقهوة، مع قهوة V60.

● حصص الطهي المتقدمة: يمكن للعائلات المشاركة في دورة تدريبية تفاعلية في «شانغ بالاس» (Shang Palace)، لاكتساب الخبرات في طرق إعداد الديم سوم في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو، أو إتقان فن إعداد وجبة إماراتية تقليدية في «بيت الشاي العربي» (Arabian Tea House)، في 30 أبريل و2 مايو، فيما يوفر مطعم «سلايس» (Slice Restaurant) لزواره الفرصة لتعلم تحضير العصائر الصحية، في الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو.

● التعاون في عالم الطهي: سيتعاون الشيف «دراغان» (Dragan)، والشيف «ميلان» (Milan)، في تقديم تجربة طعام لا تُنسى، مستلهمة من منطقة البلقان، في مطعم «21 جرامز» (21Grams)، في 27 أبريل.

● تجارب مميزة: يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بمغامرة في عالم الطهي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو، مع مطعم «كونجيكي هوتوتوجيسو» (Konjiki Hototogisu)، حيث يقدم قائمة مختارة وحصرية، تضم خيارات نباتية أو غير نباتية، يبدأ كل منها بالمقبلات، مثل الأدمامي (فول الصويا الأخضر)، وينتقل إلى الأطباق الرئيسة: شيو أو شويو رامن، إضافة إلى التحلية بطبق موتشي.

للحصول على القائمة الكاملة للطهاة والمطاعم المشاركة في فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، يرجى زيارة موقع زيارة دبي.

تستمر فعالية «رحلة في عالم المذاقات» طوال أيام مهرجان دبي للمأكولات، حتى الأحد 12 مايو، وتسلط الضوء على تجربة جديدة كل أسبوع، ليستمتع عشّاق المأكولات بأجواء فريدة، ورحلة ممتعة في عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي. وهناك المزيد من التجارب المميزة خلال الأسبوع الثالث.

طبق بـ 10 دراهم

مع وصول مهرجان دبي للمأكولات أسبوعه الثاني، تستمر فعالية «طبق بـ 10 دراهم» في إرضاء جميع الأذواق. ويشارك في هذه الفعالية الاستثنائية أكثر من 500 مطعم في جميع أنحاء المدينة، تقدم الأطباق الكلاسيكية المحبوبة، أو الإبداعات الجديدة، أو الأطباق المميزة مقابل 10 دراهم فقط، ما يتيح لعشاق الطعام الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات الفاخرة، مقابل أسعار في متناول الجميع.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها خوض رحلة رائعة من النكهات والمذاقات وتجارب الطهي، ضمن ما تقدمه مدينة دبي، والتي تشمل أكثر من 25 مطبخاً، بما في ذلك الأطباق الإماراتية المحلية في مطعم «تنت جميرا» (Tent Jumeirah)، ومطبخ البحر الأبيض المتوسط من «إيليمنتس كافيه» (Elements Cafe)، ومأكولات من هاواي من «بوك آند كو» (Poke & Co)، ومن اليونان من «فيلوتيموس» (Philotimos)، والمأكولات الكورية من «هانجري هوس» (Hangry Hoes)، والمكسيكية من «ويليس» (Wills)، والفارسية من مطعم «ذا سيب إل سي سي» (The Sib Restaurant LLC). وتعكس هذه الخيارات التنوع الكبير لثقافة المأكولات في دبي، وتجارب الضيافة الرائعة التي تقدمها المطاعم الإماراتية والمحلية والفاخرة.

للحصول على قائمة كاملة بالمطاعم المشاركة، يرجى زيارة موقع Zomato، للتعرف إلى هذه العروض بقيمة 10 دراهم، والاستمتاع بها طوال فترة المهرجان. وتستمر الفعالية حتى الأحد 12 مايو، وتعد عشّاق المأكولات الباحثين عن أطيب النكهات بأفضل الأسعار، بتجربة مجموعة واسعة من الأطباق الاستثنائية.

إبداعات الشيف

سيعيش الزوار رحلة فريدة في عالم المأكولات مع فعالية «إبداعات الشيف» الجديدة كلياً، والتي تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق الشهية الأكثر مبيعاً من 1 حتى 12 مايو، والتي تتكون من ثلاثة أطباق على الأقل. وتتميز «إبداعات الشيف» بطابعها التفاعلي، حيث يمكن للزوار التواصل مباشرة مع الطهاة المشهورين، للتعرف إلى ابتكاراتهم في فنون الطهي. وفي ما يلي لمحة عن بعض الطهاة المشاركين في الفعالية:

● الشيف «راهول رانا» (Rahul Rana) في مطعم «أفاتارا» (Avatara): يوفر تجربة طعام هندية نباتية راقية وفريدة من نوعها، حيث يقدم أطباقاً مستلهمة من المكونات الموسمية والطبيعية المستمدة من المزارع المحلية، مع استخدام التقنيات الحديثة، والأساليب المبتكرة، ويتحدى المفاهيم التقليدية للطعام النباتي، بأشهى الوجبات النباتية والخالية من الغلوتين عند الطلب.

● الشيف «أندي توه» (Andy Toh) في مطعم «هاكاسان دبي» (Hakkasan Dubai)، دمج الوصفات الكانتونية التقليدية مع اللمسات المعاصرة، ويعد الضيوف بتجربة مميزة مع أطباق شهية، تعكس الأصالة والابتكار في نفس الوقت.

● الشيف «داميان دوفيو» (Damien Duviau) في مطعم «نوبو دبي» (Nobu Dubai): يقدم تجربة حصرية، تدمج التقاليد اليابانية واللمسات البيروفية، بما في ذلك الأطباق الشهيرة، مثل بلاك كود ميزو، وواجيو بيف تاكوز، إضافة إلى بعض من أفضل أطباق السوشي في المدينة.

● الشيف «فرانكي يانغ تاو» (Chef Frankie Yang Tao)، في مطعم «موت 32» (Mott 32): يقدم قائمة خاصة، تضم أطباق مطعم «موت 32» (Mott 32) الشهيرة، والتي تجمع بين الإبداعات المبتكرة واللمسات التقليدية، مع النكهات الاستثنائية.

● الشيف «ألفين ليونج» (Alvin Leung)، في مطعم «ديمون داك» (Demon Duck): يقدم قائمة طعام مكونة من خمسة من أفضل الأطباق المميزة، ويدمج بين الأكلات الكلاسيكية الصينية والآسيوية التقليدية، مع لمسات مبتكرة. يقدم المطعم أجواء مستوحاة من هونغ كونغ، مع تراس حديقة في الهواء الطلق، ويشتهر بأجوائه الديناميكية، ومأكولاته الآسيوية.

● الشيف «سيزار أولوا» (Cesar Ulloa)، في مطعم «لا مار» (La Mar): يقدم المطعم قائمة مميزة «تيست أوف لا مار» (Taste of La Mar)، وهي قائمة طعام بيروفية أصيلة، تمزج بين المأكولات البحرية واللحوم وأطباق الووك، بالإضافة إلى الحلويات التي تحتوي على الشوكولاته البيروفية. يحتفل المطعم بفن الطهي في أمريكا اللاتينية، ويقدم تجربة cebichería مع المأكولات البحرية المميزة والتيراديتوس، والكوسا والأنتيكوتشو المشوي.

● الشيف «ماريو مارتينيز» (Mario Martinez)، في مطعم «لينا» (Leña): تعرض القائمة المصممة للمشاركة، أطباق المطعم المميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك البحرية والخيارات النباتية، كل منها متأثر بتقاليد الطهي العالمية. لقد تم استلهام فكرة المطعم من ابتكارات الطاهي الأندلسي «داني غارسيا» (Dani Garcia)، والتي تركز على مجال الشواء على الفحم، واستخدام المنتجات المحلية، وتقدم مزيجاً فريداً من تأثيرات الشيف «غارسيا» العالمية.

ومع وجود هذه النخبة من الطهاة الكبار، سيستمتع سكان دبي وزوارها بعالم من النكهات الفريدة، والتجارب الغنية بالإبداع والابتكار في فنون الطهي. يمكن التعرف إلى القائمة الكاملة للطهاة، وحجز الأطباق المفضلة، من خلال زيارة موقع زيارة دبي.

برنامج حافل على مستوى المدينة

خلال مهرجان دبي للمأكولات، تقدم العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة، تخفيضات حصرية في منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، على مجموعة متنوعة من المنتجات، من المفروشات المنزلية إلى الإلكترونيات، ومن أدوات الرعاية الصحية إلى الطعام. وتقدم العديد من العلامات التجارية، مثل «ريسينغ كينز» (Raising Canes)، و«تكساس رود هاوس» (Texas Roadhouse)، و«شرف دي جي» (Sharaf DG)، و«ريد تاج» (Red Tag)، و«هوم بوكس» (Home Box)، و«هولاند أند باريت» (Holland & Barrett) وغيرها، عروضاً مخصصة، وتخفيضات كبيرة.

ويمكن للجميع الاستمتاع بتجارب مميزة لتناول الطعام في مراكز سيتي سنتر ومول الإمارات، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والمشروبات. وسيحصل الزوار على استرداد نقدي خاص بنسبة 25 %، ما يساوي 100X نقطة شير عبر تطبيق SHARE على إيصالات الوجبات، من خلال تفعيل العرض ضمن التطبيق حتى نهاية مهرجان دبي للمأكولات.

ويقدم ميركاتو مول رحلة استثنائية في عالم المأكولات خلال مهرجان دبي للمأكولات، من أطعمة الشوارع المميزة، إلى المطاعم الفاخرة الرائعة، حيث يقدم الخيارات التي ترضي جميع الأذواق. يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الطهي الحية من «تافولا» (Tavola)، أو تجربة المأكولات اللذيذة في «هاجن داز» (Haagen-Dazs)، إضافة إلى إمكانية تحريك عجلة الحظ للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة، مع الاستفادة من القسائم التي تقدم تخفيضاً لا يقل عن 25 %. ويمكن أيضاً زيارة محطات تذوق الطعام في «سبينيس» (Spinneys) و«باشا سراي» (Pasha Sarayi)، للاستمتاع بمجموعة من النكهات، مصحوبة بالعروض الترفيهية الحية.

كما يمكن تناول وجبة شهية ومميزة، مكونة من ثلاثة أطباق، في «مطعم وصالة فيفالدي» (Vivaldi Restaurant & Lounge)، في فندق وأبراج شيراتون خور دبي، والذي يقدّم أفضل المأكولات الإيطالية، بلمسة عصرية مصممة لتلبية المتطلبات المتنوعة.

استمتع بمذاق المدينة في مهرجان السطوة للمأكولات، والذي يمنح الزوار فرصة لتذوق المأكولات المحلية الأصيلة، وسط أجواء مجتمعية ممتعة. إلى جانب الطعام اللذيذ، هناك أيضاً فرصة التسوق بأسعار معقولة، وأجواء ترفيهية حية مذهلة، ومسابقات بجوائز مميزة. يمكنكم الاستمتاع بالمهرجان مع جميع أفراد العائلة، وتناول أطباق من جميع أنحاء العالم، خلال مهرجان دبي للمأكولات.

إضافة إلى ذلك، تقدم المطاعم المشاركة في حملة Careem's FEAST، والتي تعد من أفضل المطاعم في المدينة، تخفيضات بنسبة 35 % عند إنفاق 99 درهماً أو أكثر، ما يمكّن عشاق الطعام من طلب المأكولات المتنوعة بأسعار رائعة. وسواء كانوا يحبون المأكولات العصرية أو الأطباق التقليدية، فإن خيار FEAST، الذي يقدمه تطبيق Careem، يجعل تناول الطعام في الخارج أفضل. ويمكن الاستمتاع أيضاً بتناول الأطعمة المميزة في المنزل، مع TOP CHOICES من Careem، والتي تضم مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة الأكثر شهرة في دبي، والمصممة خصيصاً لأولئك الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام رائعة.

تقدم الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات، إبداعات جديدة، وقائمة واسعة من الأطباق العالمية، حيث تتواصل رحلة التجارب الفريدة ضمن الأجواء الاستثنائية التي تعكس تنوع مجال الطهي، والأفكار المبتكرة في عالم المأكولات في دبي.

يسلّط مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر حتى يوم الأحد 12 مايو، الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة، والفعاليات والمسابقات وغيرها. ويقدم المهرجان تجارب رائعة مناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات، بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة، إلى المفاهيم المحلية، وصولاً للمطاعم العالمية الفاخرة، مع العديد من الوجهات المناسبة للعائلات. وفي دورته الحادية عشرة، سيعيد مهرجان دبي للمأكولات 2024، تقديم مجموعة من الفعاليات المتميزة، مثل «أسبوع دبي للمطاعم»، و«رحلة في عالم المذاقات»، و«كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، و«طبق بـ 10 دراهم»، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي «لقطات شهية في دبي»، بالتعاون مع جُلف فوتو بلس، إضافة إلى فعالية «إبداعات الشيف» الجديدة.

