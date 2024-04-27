6.9 ملايين مسافر عبر «مطارات أبوظبي» في الربع الأول بزيادة 35.6 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «مطارات أبوظبي»، الشركة المشغّلة لخمسة مطارات في إمارة أبوظبي، تسجيل نتائج استثنائية لحركة المسافرين في الربع الأول من العام 2024.

فقد ساهمت «مطارات أبوظبي» في إتمام إجراءات سفر أكثر من 6.9 ملايين مسافر عبر المطارات الخمسة، خلال الفترة بين يناير – مارس 2024، بزيادة كبيرة نسبتها 35.6% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023 الذي تمّ خلاله إنجاز إجراءات سفر 5.1 ملايين مسافر.

وشهد الربع الأول نمواً ملحوظاً في حركة الطيران، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تمّ تسجيل 61.737 ألف حركة طيران بزيادة بنسبة 11.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، استقبل مطار زايد الدولي ما يزيد عن 6.8 ملايين مسافر. وحافظت لندن على مكانتها كالوجهة المفضّلة لدى المسافرين عبر «مطارات أبوظبي»، حيث سافر ما يقارب 290 ألف مسافر من العاصمة الإنجليزية وإليها، في حين ضمّت الوجهات الخمس المفضّلة أيضاً مومباي وكوتشي ودلهي والدوحة. وبالإضافة إلى النمو في أعداد الركاب المسافرين عبر «مطارات أبوظبي»، شهدت حركة الشحن كذلك نمواً ملحوظاً في الربع الأول حيث تمّت مناولة 162 ألف طنٍ من الشحن الجوي عبر المطارات الخمسة.

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