«أسبوع دبي للمطاعم» ينطلق غداً الجمعة ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق غداً الجمعة أسبوع دبي للمطاعم، إحدى أهم الفعاليات المميزة لمهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتعتبر هذه الفعالية الاستثنائية التي تبدأ في 26 أبريل وتستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم الأحد 12 مايو، وجهة مميزة لزيارة أكثر من 60 مطعماً إماراتياً ومحلياً وعالمياً والاستمتاع برحلة رائعة في عالم النكهات والمذاقات المتنوعة في دبي، الوجهة المفضلة لفنون الطهي وعشاق المأكولات من جميع أنحاء العالم.

ومن التجارب المميزة خلال أسبوع دبي للمطاعم، تناول وجبة غداء شهية من طبقين بسعر 125 درهماً ووجبة عشاء فاخرة من ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد، مما يجعل أسبوع دبي للمطاعم احتفالية متميزة تستعرض فنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها، وتسلط الضوء على اختلاف المطاعم والمشهد الرائع لعالم المأكولات وأشكال التميز والإبداع لفنون الطهي في دبي.

وتعقيباً على انطلاق أسبوع دبي للمطاعم، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «عاماً بعد عام، يواصل مهرجان دبي للمأكولات جذب المزيد من الاهتمام وتعزيز مكانته العالمية كأحد أفضل المهرجانات الملهمة لسكان دبي وزوارها من جميع أنحاء العالم. ويسعدنا هذا العام أن تشارك مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم، وهو ما يُمثّل فرصة فريدة لعرض تشكيلة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية وتجارب الطعام المبتكرة في أجواء مميزة ترضي جميع الأذواق وبأسعار تنافسية. كما يكرّم أسبوع دبي للمطاعم الذوّاقين والطهاة ومشاهير فنون الطهي على إسهاماتهم في تحقيق هذا التنوع الهائل لإثراء قطاع المأكولات وتسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات التي تشتهر بفنون الطهي واستقطابها لأشهر الطهاة من شتى أنحاء العالم».

وتتضمن المطاعم المشاركة في الدورة الحالية، مطعم «كارجو» (Cargo)، و«هيل هاوس براسيري» (Hillhouse Brasserie)، و«كوكلي» (Couqley) الفرنسي، و«سموير» (Somewhere)، و«جاليريا» (Galleria)، و«رودس دبليو ون» (Rhodes W1)، و«تورو تورو» (Toro Toro) من قبل الشيف «ريتشارد ساندوفال» (Richard Sandoval)، إضافةً إلى مجموعة من المطاعم المتخصصة بالمأكولات الإماراتية والعربية مثل «الخيمة» (Al Khaima)، و«النافورة» (Al Nafoorah)، و«أرابيان تي هاوس» (Arabian Tea House).

كما تنتظر الزوار تجارب استثنائية في المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان والمعتمدة من مجلة «غولت آند ميلو» (Gault&Millau) الشهيرة، إضافةً إلى المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. وتشارك مجموعة من المطاعم المدرجة في هذه القائمة وهي «21 جرامز» (21grams)، و«جونز» (Jun’s)، و«ريف جابانيز كوشياكي» (Reif Japenese Kushiyaki)، و«روكا» (ROKA)، و«أوتشي» (UCHI)، وغيرها، إضافة إلى مطاعم حاصلة على جائزة نجمة ميشلان الخضراء مثل «لوي» (Lowe)، و«بوكا» (BOCA)، حيث يستمتع الزوار بالتعرف إلى تجارب جديدة وتناول وجبات صديقة للبيئة.

وسيجد جميع الزوار كل ما يناسب أذواقهم من الأطباق الهندية المتنوعة والنكهات اللاتينية الرائعة، والأطعمة الآسيوية الشهية، والأطباق الأوروبية الفاخرة. ويوفر أسبوع دبي للمطاعم تجارب فريدة من بينها استكشاف تجارب طهي جديدة ومميزة، والاستمتاع بوجبة شهية مع الأهل والأصدقاء.

ويسلط مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر حتى يوم الأحد 12 مايو 2024، الضوء على عالم من النكهات والتجارب الفريدة من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات وغيرها الكثير. وتتنوع هذه التجارب ما بين الأطباق الإماراتية الأصيلة، والمأكولات المحلية، والمطاعم العالمية الفاخرة، والأماكن المناسبة للعائلات، وغيرها من التجارب المناسبة لكل الأعمار والأذواق والميزانيات. وفي دورته الحادية عشرة، سيقدم مهرجان دبي للمأكولات 2024 مجموعة من الفعاليات التي تميزت في السنوات السابقة مثل أسبوع دبي للمطاعم، ورحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e، وطبق بـ10 دراهم، إضافةً إلى فعاليات جديدة وهي مسابقة «دبي فود فوكس» للتصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع «جلف فوتو بلس»، وإبداعات الشيف.

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