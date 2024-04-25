150 عارضاً في معرض المطارات بدبي الشهر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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تقام فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المنصة البينية للأعمال والمخصصة لقطاع المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المتوقع لأكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة و6,000 زائر من أكثر من 30 دولة حضور تجمع الأعمال هذا الذي يستمر لثلاثة أيام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، راعي معرض المطارات: "سيشهد معرض الأعمال ابتكارات على صعيد استدامة المطارات، والرقمنة، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، إذ يعتبر معرض المطارات المكان الأفضل لاختيار واستقدام التقنيات المتطورة وأحدث المنتجات المبتكرة الرامية لتحسين عمليات المطارات."

4 فعاليات

وسيتضمن معرض المطارات أربع فعاليات متزامنة تقام على هامش أعماله، وهي منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر وجوائز فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

ويتواصل اهتمام اللاعبين العالميين في ظل توقع ارتفاع كبير في سوق الطيران في الشرق الأوسط والتي بلغت قيمتها 60 مليار دولار في العام 2023، حيث من المتوقع لمطاراتها البالغ عددها 110 مطارات استيعاب نحو 1.1 مليار مسافر بحلول العام 2040، في حين ستكون هناك حاجة لاستثمار حوالي 151 مليار دولار أمريكي على عمليات توسيع الطاقة الاستيعابية.

ويوفر برنامج تواصل الاعمال منصة متميزة للتواصل واستقدام التكنولوجيا والتعاون مع العقول التي تقف وراء مرافق الطيران الأكثر تقدماً في العالم، حيث تعتبر العلامات التجارية الرائدة مثل سميث ديتكشن وإماراتك وسيمنز وهانيويل وتي ال دي، وافيرامب واي تي دبليو لمعدات الدعم الأرضي من ضمن الشركات العارضة التي ستشارك في معرض المطارات، في حين تتضمن قائمة المشاركين قادة مشاريع رئيسيين يقودون ما يزيد عن 260 مليار دولار أمريكي في تطوير المطارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ومن بين قادة مشاريع المطارات الرئيسيين الذين أكدوا مشاركتهم شركة اير انديا ساتس لخدمات المطارات، ومؤسسة مطارات تايلاند، ومؤسسة مطارات انجكاسا بورا الإندونيسية، ومؤسسة مطارات أرمينيا الدولية، وشركة بي او سي للطيران السنغافورية، ومؤسسة كاب في بوتسوانا، وشركة المطارات المصرية، ومطار أربيل الدولي، ومطار هونغ كونغ الدولي، وهيئة مطار ماكتان سيبو الدولي، ومطار نيودلهي، وشركة إن تيك للطيران الجنوب إفريقية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الأوغندية، ومطار يريفان زفارتنوتس الدولي في أرمينيا، حيث سيحظى العارضون بإمكانية الوصول إلى خدمة تشبيك الأعمال الرقمية لتخطيط مشاركتهم وحجز أماكنهم في جداول الاجتماعات المحدودة للمشترين.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعارض في شركة أر اكس، وهي جزء من شركة ريلكس التي تنظم حوالي 400 معرض في 22 دولة عبر 42 قطاعا صناعيا: "ستكون هذه دورة متكاملة لجهة حضور كل من يهمه الأمر في الصناعة بحماس قوي وتوقعات عالية. ويستمر النمو والتوسع في المطارات في المنطقة بوتيرة مذهلة، كما تمثل عملية إنشاء الارتباطات والتعلم أمراً بالغ الأهمية لشركات الطيران. إنها لفرصة جيدة للاستفادة من هذه المنصة للعمل معاً على تحديد مصادر إيرادات جديدة واستراتيجيات وإدارة اعمال جديدة، واكتساب فهم أفضل لهذه السوق التنافسية."

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