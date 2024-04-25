"سوق السفر العربي 2024" ينطلق في دبي 6 مايو

المصدر: وام

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سلط النسخة الـ31 من سوق السفر العربي 2024، الضوء على قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع أصحاب المصلحة في القطاع تحت سقف واحد، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وستعقد النسخة الحالية من المعرض تحت شعار: “تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، بحسب بيان صحفي أصدره اليوم، “سوق السفر العربي”.

وقال البيان :" وفقاً لشركة ديلويت، تتصدر دبي أسواق الضيافة الإقليمية مع توقعات قوية لعام 2024، حيث توفر الإمارة غرفاً فندقية أكثر من العواصم العالمية الكبرى مثل: لندن ونيويورك وبانكوك، واعتباراً من هذا الشهر تبلغ سعة الغرف الفندقية في دبي أكثر من 150 ألف غرفة".

كما تظهر آخر البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن المدينة استقبلت 17.15 مليون زائر خلال عام 2023، مع زيادة متوسط مدة الإقامة أيضًا، ووفقًا لشركة ديلويت فقد بلغ معدل الإشغال ذروته بنسبة 88% في شهر فبراير الماضي.

بدورها، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، :" مع استمرار تطور مشهد الضيافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ترسم البيانات صورة مقنعة للنمو والفرص. وسيضم معرض سوق السفر العربي 2024 مجموعة واسعة من كبرى العلامات التجارية للضيافة من جميع أنحاء العالم، لافتة إلى زيادة بنسبة 21% في مساحة المعرض المخصصة للعلامات التجارية الفندقية هذا العام".

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