90 % نمو قطاع الطيران الخاص في الإمارات مقارنة بـ 2019

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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حقق قطاع الطيران الخاص في الإمارات نمواً قوياً يصل إلى 90 % العام الماضي مقارنة بعام 2019، فيما أكد خبراء ومسؤولون في قطاع الطيران الخاص زيادة رحلات مغادرة الطائرات الخاصة المستأجرة من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 77 % خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها منصة فيكتور لتأجير الطائرات الخاصة، بمناسبة نقل مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة إلى أبوظبي بعد استحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار على المنصة، ما يعد نقطة فارقة على مستوى قطاع طيران الأعمال في الإمارات.

7000 طائرة

وقال جيمس فارلي، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة فيكتور، في تصريحات للصحافيين، إن أبوظبي منصة مثالية لتوسيع عملياتنا وخدمة قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية المستوى وبيئة الأعمال الداعمة التي توفرها. وأوضح أن المنصة تأسست عام 2011، ولديها نحو 70 موظفاً في جميع أنحاء العالم، ولديها شراكة تمكنها من الوصول إلى 7000 طائرة على مستوى العالم. وأكد أن منصة فيكتور تمكنت من خدمة أكثر من 181000 عميل، كما تمكنت من تنظيم 21000 رحلة. وأضاف جيمس فارلي أن «فيكتور» تهدف إلى الاستحواذ على 80 % من سوق أبوظبي خلال 5 سنوات. وتوقع أن تحقق المنصة مبيعات تصل إلى 100 مليون دولار هذا العام. وأضاف أن الانتقال إلى الإمارات خطوة مهمة لزيادة حصة المنصة في السوق الإقليمي والاستفادة من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للطيران.

وقال علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسرنا استقبال منصة فيكتور في أبوظبي وتقديم كل ما يلزم لدعم خططها في النمو والتوسع».

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