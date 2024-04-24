«الاتحاد للطيران» تبدأ عملياتها التشغيلية إلى باريس أول نوفمبر

المصدر: وام

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تبدأ «الاتحاد للطيران» عملياتها التشغيلية على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل ديغول في باريس، في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، في بيان للشركة، اليوم، إن باريس تعد الوجهة المثلى لطائرة A380، ويعكس هذا القرار التزامنا بتقديم كل سبل الراحة والخدمات المميزة على جميع درجات السفر.

وأضاف نيفيس أن إطلاق الطائرة العملاقة على خط أبوظبي – باريس يؤكد التزام الاتحاد بتسهيل رحلات الربط لسفر الأعمال والسفر إلى أبوظبي وما وراءها.

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