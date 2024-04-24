«الوطنية للسياحة والفنادق» تفتتح «إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتحت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فندق إنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي، لتحافظ بذلك على التزامها الراسخ بتعزيز مكانة الإمارات وإمارة أبوظبي بوصفها وجهة سياحية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويأتي افتتاح الفندق ليعيد رسم ملامح مشهد الضيافة في العاصمة الإماراتية، كما يسلط الضوء على مساعي المؤسسة المستمرة للارتقاء بواقع السياحة وبناء منظومة ضيافة عالمية المستوى في الإمارة. وتعمل المؤسسة ضمن أربعة مجالات رئيسية، تشمل الاستحواذ على الفنادق وإدارتها، وخدمات الضيافة، والنقل، والتموين.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: يسرنا الاحتفال بمرور 28 عاماً حرصنا خلالها على المساهمة الفعالة في الارتقاء بالمشهد السياحي الحيوي في الإمارات. وركزنا منذ تأسيسنا على تكريس جهودنا لتوسيع نطاق التعريف بالتراث الثقافي الغني والإطلالات الطبيعية وحفاوة الضيافة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

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