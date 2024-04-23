الاتحاد للطيران تطلق طائراتها "إيرباص A380" إلى نيويورك

المصدر: وام

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حطت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY1، المنطلقة من أبوظبي، في مطار جون إف كينيدي بنيويورك، أمس الإثنين، لتطلق خدمات الطائرة العملاقة من طراز إيرباص A380، والتي تضم مقصورة الإيوان الأسطورية المكونة من جناح بثلاث غرف في السماء.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " متحمسون لاستقبال ضيوفنا على متن طائرات الاتحاد A380 إلى نيويورك، ونحن على ثقة تامة بأن الضيوف سيستمتعون بتجربة سفر استثنائية.".

وأضاف: " يتوافق إطلاق هذه الخدمة على طريق نيويورك مع استراتيجيتنا لملاقاة الطلب المتزايد وتوسعة شبكة الوجهات، ويأتي بعد 3 أسابيع من إطلاق رحلاتنا إلى بوسطن، وجهتنا الرابعة في أمريكا، ما يؤكد التزامنا بخدمة السوق الأمريكي وزيادة نقاط التشغيل فيه."

وستوفر الطائرة المزيد من القدرة الاستيعابية للربط بين أبوظبي والسوق الأمريكي، مع رحلات ربط سلسة وبأوقات مناسبة إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

كما ستجذب هذه الخدمة عدداً أكبر من الزوار لاستكشاف معالم أبوظبي الرائعة.

وسيتم تشغيل واحدة من الرحلتين اليوميتين إلى نيويورك على متن الطائرة العملاقة، فيما الثانية ستكون على متن طائرة بوينغ 787-9 التي تضم الدرجة السياحية، ودرجة الأعمال والدرجة الأولى.



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