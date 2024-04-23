191.8 مليار درهم إنفاق السياحة الترفيهية بالإمارات 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية في دولة الإمارات خلال 2023 نحو 191.8 مليار درهم، وهو ما يشكل 83.1% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة الذي بلغ 230.8 مليار درهم، بحسب تقرير الأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة الذي أعدته مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس».

وكشف التقرير أن حصة الإنفاق على سياحة الأعمال في الدولة، بلغت 16.9%، بما يعادل 39 مليار درهم خلال العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره، إن إجمالي الإنفاق السياحي الدولي والمحلي في الدولة خلال 2023، وصل إلى 230.8 مليار درهم مقارنة مع 164.5 مليار درهم بنمو 40.3% على أساس سنوي؛ حيث بلغ إنفاق الزوار الدوليين خلال العام الماضي 175.2 مليار درهم، فيما بلغ إنفاق السياحة المحلية 55.6 مليار درهم.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإنفاق من قبل السياحة الدولية والمحلية في الدولة خلال عام 2019 نحو 196.4 مليار درهم، حيث استحوذت سياحة الترفيه على 78.8% من إجمالي الإنفاق و21.2% لسياحة الأعمال.

وأكدت بيانات سابقة، لوزارة الاقتصاد، حول قطاع السياحة في الإمارات خلال 2023، أن القطاع السياحي الإماراتي واصل أداءه الاستثنائي حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات مثل استراتيجية الإمارات للسياحة، التي تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول عام 2031. كما يتوسع قطاع الضيافة في دولة الإمارات بسرعة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد غرف الفنادق 200 ألف مفتاح بحلول عام 2030، مدفوعاً بالعدد المتزايد من السياح الذين يزورون الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز