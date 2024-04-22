2.58 مليون مقعد مجدول بين الإمارات والمملكة المتحدة في الصيف

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي حجم السعة المقدرة بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال فصل الصيف يصل إلى نحو 2.58 مليون مقعد، حيث يعتبر هذا الخط من أنشط خطوط الطيران العالمية، بدعم من رحلات طيران الإمارات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الرحلات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم السعة المقعدية بين الإمارات وفرنسا يصل إلى أكثر من 714.3 ألف مقعد خلال فصل الصيف، فيما يصل إجمالي المقاعد بين الإمارات وألمانيا إلى أكثر من مليون مقعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز