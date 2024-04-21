تعافٍ كامل لقطاع الطيران في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد قطاع الطيران في دبي أمس تعافياً كاملاً، حيث عادت جميع رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، كما شهد مطار دبي الدولي تحسناً مطرداً في حركة المغادرين.

حيث تعمل فرق المطار جاهدة وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين الموجودين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم.

مسار طبيعي

وأكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عودة عمليات طيران الإمارات إلى مسارها الطبيعي، مشيداً بالآلاف من موظفي الشركة في جميع الأقسام الذين بذلوا أقصى الجهود لإعادة العمليات إلى ما كانت عليه قبل الحالة المطرية النادرة.

ووجه كلارك، رسالة أعرب فيها عن اعتذار الشركة لعملاء طيران الإمارات الذين تأثروا بهذا الأسبوع الذي كان واحداً من أصعب الأوقات على عمليات الشركة، بعد تعرض دولة الإمارات لحالة جوية غير مسبوقة.

وقال رئيس طيران الإمارات: «اعتباراً من صباح السبت 20 أبريل، عادت جميع رحلاتنا المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، وأعدنا حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم، كما شكّلنا فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها..

وفي ضوء هذه الظروف، فإن الانتهاء تماماً من معالجة بعض تداعيات هذه الحالة الاستثنائية سيستغرق بضعة أيام، وعليه فإننا نقدر تفهم عملائنا وسعة صدرهم».

وأضاف: «في يوم الثلاثاء 16 أبريل، ضربت عاصفة عاتية دولة الإمارات العربية المتحدة متسببة في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاماً، ما أثر على مختلف أوجه الحياة في مختلف المناطق.

وظل مركزنا الرئيسي في دبي مفتوحاً على مدار الساعة، مع تقليص حركة الرحلات حفاظاً على السلامة، إلا أن المياه التي غمرت الطرق أعاقت قدرة عملائنا والطيارين وأفراد الطاقم والموظفين الأرضيين على الوصول إلى المطار، عدا عن تأثيرها الممتد على حركة الإمدادات الأساسية، مثل الوجبات والمتطلبات الأخرى للرحلات».

وتابع: «للحد من تداعيات الأحوال الجوية السيئة يوم الثلاثاء، حوّلنا مسار عشرات الرحلات، واضطررنا على مدى الأيام الثلاثة التالية إلى إلغاء نحو 400 رحلة، وتأجيل العديد من الرحلات الأخرى، فيما استمر تأثّر عملياتنا في المركز الرئيسي بسبب نقص الموظفين والإمدادات، وتركزت أولوياتنا على ركيزتين أساسيتين:

رعاية عملائنا الذين تأثرت خطط سفرهم، وإعادة عملياتنا إلى وضعها الطبيعي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أولوياتنا بتوفير الموارد، والقدرة على التعامل مع العملاء المتأثرين، اضطررنا إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة، تمثّلت في تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي.

ووقف مبيعات التذاكر، وتعليق رحلات الربط القادمة إلى دبي عبر شبكة وجهاتنا، كما وفرنا مزيداً من الموارد الإضافية لمساعدة فرقنا في المطار ومراكز الاتصال في إعادة تأكيد الحجوزات، وأطلقنا رحلات إضافية إلى الوجهات التي حددنا فيها أعداداً كبيرة من العملاء المتأثرين».

رعاية كاملة

وقال كلارك: «شارك أكثر من 100 متطوع من موظفينا في رعاية العملاء المتأثرين في صالات المغادرة بمطار دبي وفي منطقة الترانزيت، مع إعطاء الأولوية للحالات الطبية وكبار السن وغيرهم من المسافرين الأكثر تأثراً، وتم حتى الآن تأمين أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب العملاء المتأثرين في دبي، وتوفير ما يزيد على 250 ألف قسيمة وجبات.

إضافة إلى كميات كبيرة من مياه الشرب والبطانيات وغيرها من المستلزمات».

ونوه رئيس طيران الإمارات الآلاف من موظفي الشركة في جميع الأقسام خلف الكواليس، بذلوا أقصى الجهود لإعادة عملياتنا إلى مسارها الطبيعي. وتابع: «نتفهم الشعور بالإحباط الذي أصاب عملاءنا بسبب الازدحام ونقص المعلومات والارتباك في المحطات، إننا إذ نؤكد التزامنا بتقديم خدمات متميزة لعملائنا.

فإننا استفدنا من التجارب التي مررنا بها خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على تصحيح الأمور وتحسين عملياتنا، أود أيضاً أن أثمّن جهود فرقنا في جميع أقسام الناقلة، والموردين والشركاء على جهودهم الدؤوبة على مدار الساعة هذا الأسبوع، على الرغم من الظروف الصعبة لدعم العملاء، وإعادة العمليات والرحلات المنتظمة إلى وضعها الطبيعي». وختم السير تيم كلارك:

«أود أن أتقدم مرة أخرى، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الفرق في طيران الإمارات، باعتذارنا لكل عميل تأثر بهذه الظروف، وسنواصل الجهود للارتقاء بخدماتنا إلى مستوى توقعاتكم، والوفاء بوعدنا بالسفر بتميز دائم».

استلام أمتعة

وقالت «طيران الإمارات»، إنه يمكن للمتعاملين الذين سافروا إلى دبي كوجهة نهائية ولم يحصلوا على أمتعتهم عند الوصول، البدء استلام أمتعتهم من المطار الآن.

وذكرت الناقلة في حسابها على منصة «X» أنه بإمكان المتعاملين التوجه إلى منطقة وصول الأمتعة في مبنى الركاب 3 (مقابل مخرج k1)، حيث سيقوم فريق من الشركة بتسليم الحقائب للمتعاملين الذين قدموا بلاغات.

وأوضحت الناقلة، أنه بالنسبة لجميع المتعاملين الآخرين سيستغرق الأمر بضعة أيام إضافية لأعمال الفرز المتراكمة الناجمة عن تعطل الرحلات إثر العاصفة. وأوضحت أنه بالنسبة للمتعاملين الذين لم يقدموا مطالبة بالفعل، فيمكن مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني، وسيتم الرد عليهم في أقرب وقت ممكن، مع تزويد الشركة برقم المرجعي للحجز والاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام بطاقة الأمتعة.

جدول رحلات

وأعلنت «فلاي دبي» أنها أعادت تشغيل جدول رحلاتها بالكامل من المبنيين 2 و3 بمطار دبي الدولي.

وأكدت الناقلة في تحديث أمس، أن تركيزها سيستمر خلال الأيام المقبلة على توفير الدعم لمسافريها الذين تأثرت خطط سفرهم، موضحة أنه تم التواصل مع المسافرين الذين حجزوا عبر موقعها الإلكتروني والذين تم إلغاء حجوزاتهم عبر البريد الإلكتروني بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

ونصحت الناقلة المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل سفر بالتواصل معه مباشرة بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز. كما نصحت المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على الموقع flydubai.com، وتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الشركة. كما نصحت المسافرين أيضاً بإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل توجههم إلى المطار.

وأفادت أنه يمكن للمسافرين الذين تواصلوا بشأن استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز عبر الإنترنت ولم يتمكنوا من القيام بذلك، الاتصال بمركز اتصال الناقلة، أو إرسال بريد إلكتروني إلى Letstalk@flydubai.com أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تكريس جهود

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، أن مطارات دبي تكرس جهودها بشكل كامل لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن.

وقال غريفيث: «نشهد تحسناً مطرداً في حركة المغادرين، ونعمل جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين الموجودين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم»، مشدداً على أن سلامة المسافرين تأتي على رأس الأولويات، مع عمل الفرق بتوزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار لتلبية احتياجات المسافرين.

مرونة وعزيمة

وأضاف غريفيث «للحد من الازدحام، نلتمس من جميع المسافرين الكرام التحقق مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر، ولإعطاء الأولوية للرحلات المغادرة، قمنا بتحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 12 من ظهر الجمعة 19 أبريل».

وأضاف: «نُدرك أن هذا الوضع يثير انزعاج الكثيرين، لذا يرجى قبول فائق اعتذارنا، هذه الظروف غير المسبوقة تشكل تحديات فريدة، ونحن نتعاون بشكل دائم مع جميع السلطات المعنية ومجتمع المطار لمعالجتها، نقدّر صبر ضيوفنا وتعاونهم خلال هذه الفترة، معاً سنتجاوز هذا الوضع بالمرونة والعزيمة، نشكر الجميع على تفهمهم».

راحة مسافرين

ووزّع فريق من الموظفين الأرضيين في مطارات دبي والمتطوعين على مدار الساعة، أكثر من 73000 عبوة من الوجبات الخفيفة والمياه، لإضفاء بعض الراحة على المسافرين.

وأفادت مطارات دبي في منشور عبر منصة «X»، بأن الحدث المناخي غير المسبوق والاضطرابات التشغيلية شكلت تحدياً كبيراً للجميع، لكنه كان أكثر تحدياً لضيوفها الذين اضطروا إلى قضاء وقت أطول بكثير مما توقعوا في صالات المغادرة والوصول. ووجهت الشكر للمسافرين على صبرهم وتفهمهم مع تعافي عملياتها، مؤكدة أن رفاهية المسافرين تبقى الأولوية.

نصائح

ونصح مطار دبي الدولي، جميع المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر، كما حثهم على عدم الحضور مبكراً جداً إلى المطار تجنباً لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.

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