طيران الإمارات: البدء بتسليم الأمتعة للمسافرين مع استمرار عمليات الفرز

المصدر: البيان

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قالت "طيران الإمارات" إنه يمكن للمتعاملين الذين سافروا إلى دبي كوجهة نهائية ولم يحصلوا على أمتعتهم عند الوصول، البدء استلام أمتعتهم من المطار الآن.

وذكرت الناقلة في حسابها على منصة "إكس" أنه بإمكان المتعاملين التوجه إلى منطقة وصول الأمتعة في مبنى الركاب 3 (مقابل مخرج 1)؛ حيث سيقوم فريق من الشركة بتسليم الحقائب للمتعاملين الذين قدموا بلاغا.

وبينت أنه بالنسبة لجميع المتعاملين الآخرين، سوف يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية لأعمال الفرز المتراكمة الناجمة عن تعطل الرحلات إثر العاصفة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمتعاملين الذين لم يقدموا مطالبة بالفعل، فيمكن مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني، وسيتم الرد عليهم في أقرب وقت ممكن. مع تزويد الشركة برقم المرجعي للحجز والاسم الكامل وعنوان البريد الإلكترون وأرقام بطاقة الأمتعة.

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