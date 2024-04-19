مطارات دبي تعلن تحديد عدد الرحلات القادمة لمطار دبي الدولي بشكل مؤقت مع استمرار "المغادِرة" كالمعتاد
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أعلنت مطارات دبي عن تحديد عدد الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي بشكل مؤقت، اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم الموافق 19 أبريل ولمدة 48 ساعة، مع استمرار رحلات المغادرة بالعمل كالمعتاد.
وأكدت مطارات دبي، أن فرقها العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي (DXB) المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً.