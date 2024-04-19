طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر لرحلات الربط عبر دبي

المصدر: البيان

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قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز السفر لجميع العملاء ضمن شبكتها الذين يسافرون برحلات ربط عبر دبي حتى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم 19 أبريل الجاري، وذلك لدعم تعافي العمليات بعد الأحوال الجوية السيئة الأخيرة في مركزها في دبي، وستتواصل إجراءات المسافرين ومسافري الترانزيت الموجودين بالفعل في دبي.

ويمكن للعملاء المسافرين إلى دبي كوجهة نهائية لهم إنجاز إجراءات وصولهم والسفر كالمعتاد.

وتدعو طيران الإمارات العملاء إلى التحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع التالي:emirates.com حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

ويتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وقالت "طيران الإمارات" في بيان: "نتلقى عدداً هائلاً من المكالمات في الوقت الحالي، ونعتذر إذا لم تتمكن من الرد على الفور. نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتكم على المضي في خطط سفركم. إليكم بعض الوسائل الإضافية التي يمكنكم التواصل معنا من خلالها.. وتعرب طيران الإمارات عن اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطّل خطط سفرهم، وتقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين.. وتكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة في أقرب وقت ممكن".

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