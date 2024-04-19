مطارات دبي تعود لحركتها الطبيعية اليوم

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، عودة مطار دبي الدولي إلى حركته الطبيعية اليوم، مشيراً إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي تعني عودة الجدول التشغيلي للمطار إلى المعتاد وعمل المطار بطاقته الاستيعابية الكاملة.

وقال إننا بدأنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي منذ بداية صباح الخميس في مبنى المسافرين رقم 1 ومبنى المسافرين رقم 3، والحركة باتت أكثر انسيابية. وأكد أن أولوية مطارات دبي وجميع الشركاء منذ اللحظة الأولى كانت سلامة المسافرين وإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي وتخفيف آثار هذه الأزمة على المسافرين في المطار.

وعن الجهود التي تمت خلال الساعات والأيام الماضية، أكد أن فرق الاستجابة والطوارئ في المطار ومختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، وشركات الطيران، قامت بعمل كبير لتنسيق الجهود للعودة إلى الوضع الطبيعي من جهة، ولدعم ومساعدة المسافرين والضيوف المتضررين.

جهات

وأفاد بأن الجهات التي عملت وتعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه متنوعة ما بين جهات خاصة وحكومية وما بين جهات من داخل وخارج المطار، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر «أمن المطارات» و«الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» و«جمارك دبي» و«هيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات» و«تاكسي دبي» و«مؤسسة الإسعاف» و«دناتا للمناولة الأرضية»، وغيرها.

وتابع: صحيح أن الطاقة الاستيعابية للمطار انخفضت خلال اليوم الأول بعد بدء الحالة الجوية، لكن الطاقة البشرية التي تقوم على خدمة وتلبية حاجات المسافرين كانت أكثر من المعتاد، والهدف كان الحرص على توفير القدر الأمثل الممكن من الرعاية لهم.

وحول التسهيلات التي قدمت للمسافرين المتضررين المتواجدين في المطار، أوضح أن التواصل كان مستمراً معهم للوقوف على مختلف الاحتياجات التي يمكن تلبيتها، بدأ من المشروبات والوجبات، مروراً بإبقائهم على اطلاع على كافة التفاصيل وإعطائهم النصائح الخاصة وإعادة جدولة الرحلات أو حجز رحلات جديدة.

وحول شركات الطيران العاملة أو غير العاملة في الوقت الراهن، أوضح أن معظم الشركات تعمل، لكن الوضع ينطوي على تغيرات وتحديثات مستمرة، وبالتالي الوسيلة الأفضل لمعرفة الشركات والرحلات هي التواصل مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على المعلومة الأدق والأكثر فائدة.

جهود استثنائية

وقد أشادت مطارات دبي في بيان صحفي بجهود الكوادر العاملة في مطار دبي الدولي وجميع أفراد مجتمع المطار الاستثنائية وعلى مدار الساعة لضمان راحة وسلامة كل ضيف معبرة عن تقديرها للضيوف على تفهمهم الكبير.

وأكدت أنه في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نتجت عن حالة الطقس غير المسبوقة التي شهدتها الإمارات خلال الأيام الماضية، واصلت الكوادر العاملة في مطار دبي الدولي وجميع أفراد مجتمع المطار بذل جهود استثنائية وعلى مدار الساعة لضمان راحة وسلامة كل ضيف من ضيوفنا، ولإعادة العمليات إلى وضعها الانسيابي المعتاد.

وقالت: نرفع قبعات التقدير لضيوفنا الأعزاء على تفهمهم الكبير، ونؤكد أننا نعمل جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركائنا الاستراتيجيين لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الانسيابي المعتاد في أقرب وقت ممكن.

وحثت مطارات دبي المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي سيسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم، مؤكدة استمرار العمل من أجل إنهاء إجراءات سفر المسافرين في أسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.

طيران الإمارات

وقد أعلنت «طيران الإمارات» عن رفع تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي، حيث يمكن للعملاء الآن إنجاز إجراءات السفر لرحلاتهم المقررة. وحثت الناقلة عملاءها على التوجه إلى المطار فقط إذا كان لديهم حجز طيران مؤكد، حيث لا يزال المطار مزدحماً.

وقالت: يتعين على العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز. ودعت العملاء إلى التحقق من آخر التحديثات على جدول الرحلات عبر الموقع، حيث يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وأعربت «طيران الإمارات» عن اعتذارها الشديد للعملاء المتأثرين الذين تعرضوا للتأخير وتعطّل خطط سفرهم بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق، وتقدّر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لجميع المتضررين. وقالت: بينما تمكن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهتهم، فإننا ندرك أن الكثير منهم ما زالوا بانتظار رحلاتهم، حيث تكثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، إضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار.

فلاي دبي

من جهتها، أعلنت «فلاي دبي» استئناف الرحلات من المبنيين 2 و3 بمطار دبي الدولي مع حدوث تأخير متوقع في جدول الرحلات. وأكدت الناقلة أن فرق الشركة تعمل جاهدة للتقليل من التأثير على خطط سفر الركاب، معربة عن شكرها للمسافرين على صبرهم وتفهمهم. وأكدت الناقلة أن الرحلات تعمل ولكن يُتوقع حدوث بعض التأخيرات. وحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة على موقع «flydubai.com» قبل الانطلاق إلى المطار. كما حثتهم على إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، مع منح وقت إضافي كبير للرحلة إلى التوجه إلى المطار.

وقالت إن المطار سيكون مزدحماً، لذا يرجى الوصول مبكراً قبل الرحلة، وبما أنه من المتوقع أن يكون وقت الرحلة ووقت الانتظار في المطار أطول من المعتاد، فإنها توصي بحمل وجبة خفيفة وزجاجة من الماء قد تحتاج إليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز