فلاي دبي تعدل جدول رحلاتها ليوم 19 أبريل

المصدر: البيان

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قال متحدث باسم فلاي دبي "قامت فلاي دبي بتعديل جدول رحلاتها ليوم غد "19 أبريل" وتم إلغاء بعض الرحلات.

وأضاف" ننصح الركاب بالتحقق من حالة رحلتهم قبل ذهابهم إلى المطار".

وأوضح نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير لخطط سفر ركابنا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار. نعتذر عن الإزعاج الناجم عن هذه التحديات التشغيلية".

نصائح للمسافرين:

* لا تزال رحلاتنا التشغيلية تعاني من بعض التأخير

* قبل الانطلاق إلى المطار، يرجى التحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com

•تم اعلام المسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر. لإجراء حجز جديد، يمكن للمسافرين زيارة موقع flydubai.com

* يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر بالتواصل معهم مباشرةً بشأن خيارات استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

* لن يتم قبول المسافرين الذين لديهم رحلات متابعة للسفر من نقطة وجهتهم حتى إشعار آخر.

* قم بانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت قبل توجهك إلى المطار.

* امنح وقتًا إضافيًا كبيرًا لرحلتك إلى المطار وخطط لمسارك بعناية.

* سيكون المطار مزدحمًا للغاية، لذا يرجى الوصول مبكرًا قبل رحلتك• بما أننا نتوقع أن يكون وقت رحلتك ووقت الانتظار في المطار أطول من المعتاد، فإننا نوصي بحمل وجبة خفيفة وزجاجة من الماء قد تحتاج إليها

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