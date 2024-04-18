ماجد الجوكر: عودة مطار دبي لطاقته الكاملة خلال 24 ساعة

المصدر: وام

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أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مطارات دبي"، أن عودة مطار دبي الدولي إلى حركته الطبيعية ستكون خلال أقل من 24 ساعة من الآن، مشيراً إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي تعني عودة الجدول التشغيلي للمطار إلى المعتاد وعمل المطار بطاقته الاستيعابية الكاملة.

وقال، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام": "بدأنا العودة إلى الوضع الطبيعي بشكل تدريجي منذ بداية صباح اليوم في مبنى المسافرين رقم 1 ومبنى المسافرين رقم 3، والحركة باتت أكثر انسيابية".

وأكد أن أولوية مطارات دبي وجميع الشركاء منذ اللحظة الأولى كانت سلامة المسافرين وإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي وتخفيف أثار هذه الأزمة على المسافرين في المطار.

وعن الجهود التي تمت خلال الساعات والأيام الماضية، أكد أن فرق الاستجابة والطوارئ في المطار ومختلف الجهات والشركاء الاستراتيجيين، وشركات الطيران قامت بعمل كبير لتنسيق الجهود للعودة إلى الوضع الطبيعي من جهة، ولدعم ومساعدة المسافرين والضيوف المتضررين.

وأفاد أن الجهات التي عملت وتعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه متنوعة ما بين جهات خاصة وحكومية وما بين جهات من داخل وخارج المطار، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر "أمن المطارات والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وهيئة الصحة وهيئة الطرق والمواصلات وتكسي دبي ومؤسسة الإسعاف ودناتا للمناولة الأرضية وغيرهم".

وتابع "صحيح أن الطاقة الاستيعابية للمطار انخفضت خلال اليوم الأول بعد بدء الحالة الجوية، لكن الطاقة البشرية التي تقوم على خدمة وتلبية حاجات المسافرين كانت أكثر من المعتاد، والهدف كان الحرص على توفير القدر الأمثل الممكن من الرعاية لهم".

وحول التسهيلات التي قدمت للمسافرين المتضررين المتواجدين في المطار، أوضح ماجد الجوكر، أن التواصل كان مستمرا معهم للوقوف على مختلف الاحتياجات التي يمكن تلبيتها، بدأ من المشروبات والوجبات، مروراً بإبقائهم على اطلاع على كافة التفاصيل وإعطائهم النصائح الخاصة وإعادة جدولة الرحلات أو حجز رحلات جديدة.

وحول شركات الطيران العاملة أو غير العاملة في الوقت الراهن، أوضح أن معظم الشركات تعمل، لكن الوضع ينطوي على تغيرات وتحديثات مستمرة، وبالتالي الوسيلة الأفضل لمعرف الشركات والرحلات هي التواصل مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على المعلومة الأدق والأكثر فائدة.

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