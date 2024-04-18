مطارات دبي: جهود جبارة لإعادة العمليات إلى وضعها الانسيابي المعتاد

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أكدت مطارات دبي أنه في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نتجت عن حالة الطقس غير المسبوقة التي شهدتها الإمارات خلال الأيام الماضية، واصلت الكوادر العاملة في مطار دبي الدولي وجميع أفراد مجتمع المطار بذل جهود استثنائية وعلى مدار الساعة لضمان راحة وسلامة كل ضيف من ضيوفنا.

وقالت: "نرفع قبعات التقدير لضيوفنا الأعزاء على تفهمهم الكبير، ونؤكد أننا نعمل جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركائنا الاستراتيجيين لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الانسيابي المعتاد في أقرب وقت ممكن".

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