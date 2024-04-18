"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها المجدولة من مطار دبي الدولي

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أعلنت "فلاي دبي" استئناف الرحلات من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي مع حدوث تأخير متوقع في جدول الرحلات

  • تحديث نصائح السفر

وأكدة " فلاي دبي " أن فرق الشركة تعمل جاهدة للتقليل من التأثير على خطط سفر الركاب، ونود أن نشكر مسافرينا على صبرهم وتفهمهم.

إذا كنت مسافراً مع "فلاي دبي"  اليوم، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

  • رحلات "فلاي دبي" تعمل اليوم ولكن يُتوقع حدوث تأخيرات.
  • قبل الانطلاق إلى المطار، يرجى التحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com. 
  • قم بانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الانطلاق إلى المطار.
  • امنح وقتاً إضافياً كبيراً لرحلتك إلى المطار وخطط لمسارك بعناية.
  • سيكون المطار مزدحمًا للغاية، لذا يرجى الوصول مبكرًا قبل رحلتك.
  • بما أننا نتوقع أن يكون وقت رحلتك ووقت الانتظار في المطار أطول من المعتاد، فإننا نوصي بحمل وجبة خفيفة وزجاجة من الماء قد تحتاج إليها.
  • سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر.
  • يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر التواصل معهم مباشرةً بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.
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