"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها المجدولة من مطار دبي الدولي
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أعلنت "فلاي دبي" استئناف الرحلات من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي مع حدوث تأخير متوقع في جدول الرحلات
- تحديث نصائح السفر
وأكدة " فلاي دبي " أن فرق الشركة تعمل جاهدة للتقليل من التأثير على خطط سفر الركاب، ونود أن نشكر مسافرينا على صبرهم وتفهمهم.
إذا كنت مسافراً مع "فلاي دبي" اليوم، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:
- رحلات "فلاي دبي" تعمل اليوم ولكن يُتوقع حدوث تأخيرات.
- قبل الانطلاق إلى المطار، يرجى التحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com.
- قم بانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الانطلاق إلى المطار.
- امنح وقتاً إضافياً كبيراً لرحلتك إلى المطار وخطط لمسارك بعناية.
- سيكون المطار مزدحمًا للغاية، لذا يرجى الوصول مبكرًا قبل رحلتك.
- بما أننا نتوقع أن يكون وقت رحلتك ووقت الانتظار في المطار أطول من المعتاد، فإننا نوصي بحمل وجبة خفيفة وزجاجة من الماء قد تحتاج إليها.
- سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر.
- يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر التواصل معهم مباشرةً بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.