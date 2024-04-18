"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها المجدولة من مطار دبي الدولي

المصدر: البيان

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أعلنت "فلاي دبي" استئناف الرحلات من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي مع حدوث تأخير متوقع في جدول الرحلات

تحديث نصائح السفر

وأكدة " فلاي دبي " أن فرق الشركة تعمل جاهدة للتقليل من التأثير على خطط سفر الركاب، ونود أن نشكر مسافرينا على صبرهم وتفهمهم.

إذا كنت مسافراً مع "فلاي دبي" اليوم، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

رحلات "فلاي دبي" تعمل اليوم ولكن يُتوقع حدوث تأخيرات.

قبل الانطلاق إلى المطار، يرجى التحقق من حالة الرحلة على موقع flydubai.com.

قم بانجاز اجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الانطلاق إلى المطار.

امنح وقتاً إضافياً كبيراً لرحلتك إلى المطار وخطط لمسارك بعناية.

سيكون المطار مزدحمًا للغاية، لذا يرجى الوصول مبكرًا قبل رحلتك.

بما أننا نتوقع أن يكون وقت رحلتك ووقت الانتظار في المطار أطول من المعتاد، فإننا نوصي بحمل وجبة خفيفة وزجاجة من الماء قد تحتاج إليها.

سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر.

يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر التواصل معهم مباشرةً بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

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