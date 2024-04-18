«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح أمس.

وأفادت الشركة في تحديث جديد مرتبط بأثر الأحوال الجوية التي مرت على الدولة، بأنه سيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي، على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، في حين أن من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»، «نظراً لتأثير الظروف الجوية الحالية في دولة الإمارات على عملياتنا وظروف الطرق الحالية المستمرة، فقد تم إلغاء المزيد من الرحلات، ونعمل بأقصى طاقاتنا لعودة جدول رحلاتنا المعتاد وتقليل التأثيرات على جداول سفر ركابنا للوصول إلى وجهاتهم النهائية بأمان».

وأوضح أنه سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد قيمة تذاكرهم بالكامل. إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات أنها تكثّف جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وأكدت تقديم الدعم الممكن للمسافرين المتأثرين بالظروف الجوية.

وأكدت مجموعة موانئ دبي العالمية بأن ميناء جبل علي يواصل عملياته بصورة طبيعية بالرغم من الأحوال الجوية الراهنة، وأن جميع الصالات والبوابات التابعة للميناء مفتوحة. مع مراعاة احتمالية حدوث تأخير طفيف نظراً لازدحام الطرق. نعمل عن كثب للحد من أي تأخير ونتوقع بأن نتجاوز ذلك في غضون 24 ساعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز