طيران الإمارات تمدد تعليق عمليات تسجيل الوصول

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل حتى التاسعة صباح غدا الخميس 18 ابريل، بسبب استمرار التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق، وتدعو العملاء المسافرين عدم التوجه إلى مطار دبي إلا ومعهم تذاكر سفر مؤكدة و فقط بعد التاسعة من صباح الخميس.

كما ستواصل الناقلة إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت..

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز