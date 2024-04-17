فلاي دبي تستأنف رحلاتها جزئياً

المصدر: البيان

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استأنفت فلاي دبي رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 10:00 صباح اليوم. سيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، بينما من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وقالت فلاي دبي: نظرًا لتأثير الظروف الجوية الحالية في دولة الإمارات على عملياتنا وظروف الطرق الحالية المستمرة، فقد تم إلغاء المزيد من الرحلات اليوم. نعمل باقصى طاقاتنا لعودة جدول رحلاتنا المعتاد وتقليل التأثيرات على جداول سفر ركابنا للوصول إلى وجهاتهم النهائية بأمان. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذه الأحوال الجوية.

تحديث النصائح للمسافرين:

* سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد قيمة تذاكرهم بالكامل.

* يُنصح المسافرون بالذهاب إلى مطار دبي الدولي فقط بعد التأكد من أن رحلتهم سيتم تشغيلها عن طريق التحقق من قسم حالة الرحلة على موقع flydubai.com.

* يُنصح المسافرون الذين حجزوا من خلال وكيل السفر بالاتصال بهم مباشرةً لخيارات استعادة قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

* يُنصح الركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع flydubai.com.

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