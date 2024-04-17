طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل

المصدر: البيان

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قررت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 صباح يوم الأربعاء 17 أبريل وحتى منتصف الليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وقالت طيران الإمارات: يمكن للعملاء المتأثرين التواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وتابعت: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع التالي:emirates.com. ، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.

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