مطارات دبي: بسبب الظروف الجوية نواجه حالياً عدداً من التحديات التشغيلية

المصدر: البيان

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أصدرت مطارات دبي بياناً أكدت فيه أنها تعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائها في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن بسبب الظروف الجوية الحالية.

وقالت مطارات دبي في بيانها: "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً عدداً من التحديات التشغيلية، نعمل على مدار الساعة مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائنا في الخدمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.

وأضافت: بسبب إغلاقات الطرق، هناك نقص في وسائل النقل المتاحة للوصول من وإلى المطار، وتأخير في جدول الرحلات وتحويل لمسار عدد منها بسبب تأخر وصول أطقم العمل.

وتابعت: ستستغرق عملية التعافي بعض الوقت، لذا، نودّ منكم التحقق من حالة رحلتكم مع شركة الطيران الخاصة بكم مباشرة قبل التوجه إلى المطار، وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار.

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