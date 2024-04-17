مطار دبي يحول الرحلات القادمة مؤقتاً

المصدر: (دبي – البيان)

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قال بيان لمطارات دبي أنه نظراً لاستمرار الأحداث الجوية الاستثنائية التي تشهدها دولة الإمارات حالياً، قام مطار دبي الدولي (DXB) بتحويل الرحلات القادمة مؤقتاً والتي كان مقرر وصولها مساء أمس حتى تتحسن الحالة السيئة. وسوف تستمر عمليات المغادرة في العمل.

ويعمل المطار بجد مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية وتقليل الإزعاج لعملائنا.

وفي بيان سابق أكدت مطارات دبي أن العمليات لا تزال متأثرة بشكل كبير في مطار دبي الدولي (DXB) بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت. وقالت مطارات دبي: «بسبب العاصفة القوية، عُلقت العمليات مؤقتاً لمدة 25 دقيقة بعد ظهر أمس، ولكنها استؤنفت منذ ذلك الحين. ألغيت 21 رحلة مغادرة و24 رحلة قادمة منذ الساعة 00:02 بالتوقيت المحلي، بينما تم تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى مجاورة».

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